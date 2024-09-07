SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Micro Greens
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Micro Greens

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 185%
XMGlobal-Real 27
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
963
Profit Trade:
750 (77.88%)
Loss Trade:
213 (22.12%)
Best Trade:
17.08 USD
Worst Trade:
-30.05 USD
Profitto lordo:
839.31 USD (576 621 pips)
Perdita lorda:
-508.10 USD (435 868 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (19.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.95 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
91.73%
Massimo carico di deposito:
72.36%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.75
Long Trade:
568 (58.98%)
Short Trade:
395 (41.02%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-2.39 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-13.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.45 USD (4)
Crescita mensile:
3.94%
Previsione annuale:
47.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.98 USD
Massimale:
69.69 USD (23.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.09% (69.69 USD)
Per equità:
47.55% (112.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 422
EURUSDm# 239
AUDUSDm# 29
AUDCADm# 28
EURAUDm# 28
GBPUSDm# 27
GBPJPYm# 26
USDJPYm# 24
USDCHFm# 20
SILVERm# 18
GBPAUDm# 16
EURGBPm# 14
EURNZDm# 13
AUDJPYm# 12
GBPCADm# 8
USDCADm# 8
EURCHFm# 6
NZDCADm# 5
GBPNZDm# 5
NZDUSDm# 3
AUDNZDm# 3
NZDCHFm# 2
EURJPYm# 2
BTCUSD# 1
EURCADm# 1
GBPCHFm# 1
AUDCHFm# 1
NZDJPYm# 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 300
EURUSDm# 35
AUDUSDm# -10
AUDCADm# 13
EURAUDm# 5
GBPUSDm# -1
GBPJPYm# 12
USDJPYm# 4
USDCHFm# -24
SILVERm# -13
GBPAUDm# 6
EURGBPm# -5
EURNZDm# -4
AUDJPYm# -5
GBPCADm# 10
USDCADm# 5
EURCHFm# 2
NZDCADm# 2
GBPNZDm# -6
NZDUSDm# 2
AUDNZDm# 0
NZDCHFm# 1
EURJPYm# 3
BTCUSD# -5
EURCADm# 0
GBPCHFm# 0
AUDCHFm# 1
NZDJPYm# -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 143K
EURUSDm# 24K
AUDUSDm# -5.8K
AUDCADm# 16K
EURAUDm# 9.2K
GBPUSDm# 1.8K
GBPJPYm# 11K
USDJPYm# 6.2K
USDCHFm# -20K
SILVERm# -3K
GBPAUDm# 9.8K
EURGBPm# -3.6K
EURNZDm# -7.6K
AUDJPYm# -6.2K
GBPCADm# 7.4K
USDCADm# 6.2K
EURCHFm# 1.5K
NZDCADm# 3.3K
GBPNZDm# -10K
NZDUSDm# 2.2K
AUDNZDm# 613
NZDCHFm# 1.2K
EURJPYm# 1.3K
BTCUSD# -47K
EURCADm# 496
GBPCHFm# 401
AUDCHFm# 698
NZDJPYm# -887
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.08 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.83 USD
Massima perdita consecutiva: -13.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is a micro account on XM.
Non ci sono recensioni
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.21 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.12 07:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.07.31 19:10
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.06.23 22:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 03:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 08:20
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged
2025.04.10 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
