- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
963
Profit Trade:
750 (77.88%)
Loss Trade:
213 (22.12%)
Best Trade:
17.08 USD
Worst Trade:
-30.05 USD
Profitto lordo:
839.31 USD (576 621 pips)
Perdita lorda:
-508.10 USD (435 868 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (19.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.95 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
91.73%
Massimo carico di deposito:
72.36%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.75
Long Trade:
568 (58.98%)
Short Trade:
395 (41.02%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-2.39 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-13.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.45 USD (4)
Crescita mensile:
3.94%
Previsione annuale:
47.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.98 USD
Massimale:
69.69 USD (23.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.09% (69.69 USD)
Per equità:
47.55% (112.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|422
|EURUSDm#
|239
|AUDUSDm#
|29
|AUDCADm#
|28
|EURAUDm#
|28
|GBPUSDm#
|27
|GBPJPYm#
|26
|USDJPYm#
|24
|USDCHFm#
|20
|SILVERm#
|18
|GBPAUDm#
|16
|EURGBPm#
|14
|EURNZDm#
|13
|AUDJPYm#
|12
|GBPCADm#
|8
|USDCADm#
|8
|EURCHFm#
|6
|NZDCADm#
|5
|GBPNZDm#
|5
|NZDUSDm#
|3
|AUDNZDm#
|3
|NZDCHFm#
|2
|EURJPYm#
|2
|BTCUSD#
|1
|EURCADm#
|1
|GBPCHFm#
|1
|AUDCHFm#
|1
|NZDJPYm#
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|300
|EURUSDm#
|35
|AUDUSDm#
|-10
|AUDCADm#
|13
|EURAUDm#
|5
|GBPUSDm#
|-1
|GBPJPYm#
|12
|USDJPYm#
|4
|USDCHFm#
|-24
|SILVERm#
|-13
|GBPAUDm#
|6
|EURGBPm#
|-5
|EURNZDm#
|-4
|AUDJPYm#
|-5
|GBPCADm#
|10
|USDCADm#
|5
|EURCHFm#
|2
|NZDCADm#
|2
|GBPNZDm#
|-6
|NZDUSDm#
|2
|AUDNZDm#
|0
|NZDCHFm#
|1
|EURJPYm#
|3
|BTCUSD#
|-5
|EURCADm#
|0
|GBPCHFm#
|0
|AUDCHFm#
|1
|NZDJPYm#
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|143K
|EURUSDm#
|24K
|AUDUSDm#
|-5.8K
|AUDCADm#
|16K
|EURAUDm#
|9.2K
|GBPUSDm#
|1.8K
|GBPJPYm#
|11K
|USDJPYm#
|6.2K
|USDCHFm#
|-20K
|SILVERm#
|-3K
|GBPAUDm#
|9.8K
|EURGBPm#
|-3.6K
|EURNZDm#
|-7.6K
|AUDJPYm#
|-6.2K
|GBPCADm#
|7.4K
|USDCADm#
|6.2K
|EURCHFm#
|1.5K
|NZDCADm#
|3.3K
|GBPNZDm#
|-10K
|NZDUSDm#
|2.2K
|AUDNZDm#
|613
|NZDCHFm#
|1.2K
|EURJPYm#
|1.3K
|BTCUSD#
|-47K
|EURCADm#
|496
|GBPCHFm#
|401
|AUDCHFm#
|698
|NZDJPYm#
|-887
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.08 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.83 USD
Massima perdita consecutiva: -13.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is a micro account on XM.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
185%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
56
99%
963
77%
92%
1.65
0.34
USD
USD
48%
1:100