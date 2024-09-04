SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 1
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 1

Mohd Azlan Md Nor
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
1 / 4.1K USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 411%
FBS-Real-8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 855
Profit Trade:
2 226 (77.96%)
Loss Trade:
629 (22.03%)
Best Trade:
11.71 USD
Worst Trade:
-18.61 USD
Profitto lordo:
2 799.74 USD (389 070 pips)
Perdita lorda:
-831.76 USD (116 067 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (71.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.45 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
85.02%
Massimo carico di deposito:
11.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
22.88
Long Trade:
1 672 (58.56%)
Short Trade:
1 183 (41.44%)
Fattore di profitto:
3.37
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.26 USD
Perdita media:
-1.32 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-38.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.00 USD (7)
Crescita mensile:
14.21%
Previsione annuale:
173.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.45 USD
Massimale:
86.00 USD (3.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.17% (86.00 USD)
Per equità:
41.61% (482.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 2855
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 273K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.71 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +71.83 USD
Massima perdita consecutiva: -38.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 12
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
VantageFX-Live 4
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.14 × 44
Coinexx-Live
0.15 × 81
RoboForex-ECN-2
0.21 × 80
ICMarkets-Live07
0.23 × 90
FBS-Real-12
0.27 × 313
FBS-Real-10
0.40 × 5
ICMarkets-Live15
0.50 × 2
RoboForex-ECN
0.56 × 577
FBS-Real-4
0.64 × 172
FBS-Real-2
0.69 × 62
FBS-Real-5
0.73 × 60
Darwinex-Live
0.77 × 100
FBS-Real-7
0.83 × 174
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 44
46 più
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 8E SET 1 Since July 2024

Trade On AUDCAD Only 



Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
