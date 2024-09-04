- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 855
Profit Trade:
2 226 (77.96%)
Loss Trade:
629 (22.03%)
Best Trade:
11.71 USD
Worst Trade:
-18.61 USD
Profitto lordo:
2 799.74 USD (389 070 pips)
Perdita lorda:
-831.76 USD (116 067 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (71.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.45 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
85.02%
Massimo carico di deposito:
11.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
22.88
Long Trade:
1 672 (58.56%)
Short Trade:
1 183 (41.44%)
Fattore di profitto:
3.37
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.26 USD
Perdita media:
-1.32 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-38.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.00 USD (7)
Crescita mensile:
14.21%
Previsione annuale:
173.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.45 USD
Massimale:
86.00 USD (3.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.17% (86.00 USD)
Per equità:
41.61% (482.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2855
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|273K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.71 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +71.83 USD
Massima perdita consecutiva: -38.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.14 × 44
|
Coinexx-Live
|0.15 × 81
|
RoboForex-ECN-2
|0.21 × 80
|
ICMarkets-Live07
|0.23 × 90
|
FBS-Real-12
|0.27 × 313
|
FBS-Real-10
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 577
|
FBS-Real-4
|0.64 × 172
|
FBS-Real-2
|0.69 × 62
|
FBS-Real-5
|0.73 × 60
|
Darwinex-Live
|0.77 × 100
|
FBS-Real-7
|0.83 × 174
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 44
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 8E SET 1 Since July 2024
Trade On AUDCAD Only
