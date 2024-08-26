SegnaliSezioni
Andri Yanto

Kawel Group 2

Andri Yanto
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 456%
Axi-US03-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
711
Profit Trade:
639 (89.87%)
Loss Trade:
72 (10.13%)
Best Trade:
745.59 USD
Worst Trade:
-199.41 USD
Profitto lordo:
11 806.16 USD (499 707 pips)
Perdita lorda:
-2 428.56 USD (129 457 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (257.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 150.20 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
45.29%
Massimo carico di deposito:
36.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
21.39
Long Trade:
708 (99.58%)
Short Trade:
3 (0.42%)
Fattore di profitto:
4.86
Profitto previsto:
13.19 USD
Profitto medio:
18.48 USD
Perdita media:
-33.73 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-50.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-438.50 USD (3)
Crescita mensile:
3.87%
Previsione annuale:
46.99%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.51 USD
Massimale:
438.50 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.86% (438.50 USD)
Per equità:
66.27% (4 127.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 448
XAGUSD 210
S&P.fs 37
NK225.fs 5
DJ30.fs 5
NATGAS.fs 4
WTI.fs 1
CHFSGD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.8K
XAGUSD 3.2K
S&P.fs 1.3K
NK225.fs 17
DJ30.fs 13
NATGAS.fs 23
WTI.fs 0
CHFSGD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 206K
XAGUSD 29K
S&P.fs 132K
NK225.fs 50
DJ30.fs 4.4K
NATGAS.fs 4
WTI.fs 0
CHFSGD 22
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +745.59 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +257.91 USD
Massima perdita consecutiva: -50.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 3
3.27 × 15
Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 08:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.11 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 20:47
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.