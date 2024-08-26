- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
711
Profit Trade:
639 (89.87%)
Loss Trade:
72 (10.13%)
Best Trade:
745.59 USD
Worst Trade:
-199.41 USD
Profitto lordo:
11 806.16 USD (499 707 pips)
Perdita lorda:
-2 428.56 USD (129 457 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (257.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 150.20 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
45.29%
Massimo carico di deposito:
36.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
21.39
Long Trade:
708 (99.58%)
Short Trade:
3 (0.42%)
Fattore di profitto:
4.86
Profitto previsto:
13.19 USD
Profitto medio:
18.48 USD
Perdita media:
-33.73 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-50.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-438.50 USD (3)
Crescita mensile:
3.87%
Previsione annuale:
46.99%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.51 USD
Massimale:
438.50 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.86% (438.50 USD)
Per equità:
66.27% (4 127.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|448
|XAGUSD
|210
|S&P.fs
|37
|NK225.fs
|5
|DJ30.fs
|5
|NATGAS.fs
|4
|WTI.fs
|1
|CHFSGD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.8K
|XAGUSD
|3.2K
|S&P.fs
|1.3K
|NK225.fs
|17
|DJ30.fs
|13
|NATGAS.fs
|23
|WTI.fs
|0
|CHFSGD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|206K
|XAGUSD
|29K
|S&P.fs
|132K
|NK225.fs
|50
|DJ30.fs
|4.4K
|NATGAS.fs
|4
|WTI.fs
|0
|CHFSGD
|22
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +745.59 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +257.91 USD
Massima perdita consecutiva: -50.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
456%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
57
87%
711
89%
45%
4.86
13.19
USD
USD
66%
1:500