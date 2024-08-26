SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mohammad Rizky Ferdiansyah
Mohammad Rizky Ferdiansyah

Mohammad Rizky Ferdiansyah

Mohammad Rizky Ferdiansyah
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 129%
OctaFX-Real10
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13 437
Profit Trade:
12 317 (91.66%)
Loss Trade:
1 120 (8.34%)
Best Trade:
311.57 USD
Worst Trade:
-573.79 USD
Profitto lordo:
35 128.63 USD (106 086 580 pips)
Perdita lorda:
-26 923.29 USD (49 533 566 pips)
Vincite massime consecutive:
235 (397.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
691.67 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
97.42%
Massimo carico di deposito:
207.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
10 587 (78.79%)
Short Trade:
2 850 (21.21%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-24.04 USD
Massime perdite consecutive:
49 (-4 482.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 482.59 USD (49)
Crescita mensile:
0.59%
Previsione annuale:
9.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 320.17 USD (40.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.58% (7 320.17 USD)
Per equità:
87.22% (3 556.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8975
BTCUSD 3908
USDJPY 130
EURUSD 100
GBPUSD 51
GBPJPY 46
EURAUD 28
SPX500 25
AUDUSD 24
USDCAD 22
NZDUSD 22
ETHUSD 21
USDCHF 19
GBPNZD 14
EURJPY 8
EURCAD 6
CADJPY 6
NZDCHF 5
AUDCAD 5
EURNZD 5
GBPCHF 4
XAGUSD 4
SOLUSD 3
NZDCAD 2
GBPCAD 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
EURGBP 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.7K
BTCUSD 5.9K
USDJPY -33
EURUSD -80
GBPUSD -76
GBPJPY -10
EURAUD 1
SPX500 27
AUDUSD -22
USDCAD 0
NZDUSD -14
ETHUSD -188
USDCHF -11
GBPNZD -5
EURJPY 3
EURCAD -3
CADJPY -28
NZDCHF -21
AUDCAD 5
EURNZD 3
GBPCHF -6
XAGUSD 0
SOLUSD -5
NZDCAD 3
GBPCAD 8
AUDCHF 2
CADCHF -1
EURGBP -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 430K
BTCUSD 56M
USDJPY -5.4K
EURUSD -3.3K
GBPUSD -5.9K
GBPJPY -2.7K
EURAUD -1.2K
SPX500 2.7K
AUDUSD -800
USDCAD -609
NZDUSD -760
ETHUSD -188K
USDCHF -714
GBPNZD -366
EURJPY 92
EURCAD -248
CADJPY -4.2K
NZDCHF -979
AUDCAD 376
EURNZD 419
GBPCHF -214
XAGUSD 5
SOLUSD -452
NZDCAD 188
GBPCAD 575
AUDCHF 131
CADCHF -69
EURGBP -98
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +311.57 USD
Worst Trade: -574 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 49
Massimo profitto consecutivo: +397.87 USD
Massima perdita consecutiva: -4 482.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 33
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.04 × 154
BlueberryMarkets-Live
0.07 × 29
VantageInternational-Live 4
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
0.10 × 115
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 125
ICMarketsSC-Live06
0.17 × 54
EightcapLtd-Real2
0.20 × 35
Pepperstone-Demo02
0.23 × 30
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.26 × 413
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
OctaFX-Real9
0.33 × 3
Exness-Real9
0.35 × 158
FusionMarkets-Demo
0.36 × 406
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 118
Alpari-Pro.ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 55
ICMarketsSC-Live31
0.43 × 37
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 376
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 105
73 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.10 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 18:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 08:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 04:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 03:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 23:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mohammad Rizky Ferdiansyah
30USD al mese
129%
0
0
USD
0
USD
68
0%
13 437
91%
97%
1.30
0.61
USD
87%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.