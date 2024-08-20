SegnaliSezioni
Salvatore Alastra

QUANTIC HEDGE 1

Salvatore Alastra
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 24%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
730
Profit Trade:
573 (78.49%)
Loss Trade:
157 (21.51%)
Best Trade:
398.78 EUR
Worst Trade:
-210.29 EUR
Profitto lordo:
4 205.86 EUR (118 668 pips)
Perdita lorda:
-2 737.26 EUR (88 757 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (131.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
653.19 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
98.84%
Massimo carico di deposito:
2.50%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.79
Long Trade:
360 (49.32%)
Short Trade:
370 (50.68%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
2.01 EUR
Profitto medio:
7.34 EUR
Perdita media:
-17.43 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-419.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-773.31 EUR (6)
Crescita mensile:
-2.97%
Previsione annuale:
-36.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
819.78 EUR (10.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.87% (819.78 EUR)
Per equità:
18.54% (1 398.87 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.p 239
NZDCAD.p 223
AUDNZD.p 170
XAUUSD.p 98
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.p 1.1K
NZDCAD.p 549
AUDNZD.p -233
XAUUSD.p 237
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.p 15K
NZDCAD.p 13K
AUDNZD.p -3.7K
XAUUSD.p 5.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +398.78 EUR
Worst Trade: -210 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +131.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -419.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 4.95% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 09:41
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.1% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 19:51
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.66% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 09:20
No swaps are charged
2024.11.05 09:20
No swaps are charged
2024.11.01 22:25
No swaps are charged on the signal account
2024.10.28 18:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.05 18:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.27 10:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.21 16:35
Share of trading days is too low
2024.08.21 16:35
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.21 15:33
Share of trading days is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.