- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 789
Profit Trade:
1 453 (81.21%)
Loss Trade:
336 (18.78%)
Best Trade:
567.33 USD
Worst Trade:
-158.60 USD
Profitto lordo:
7 804.94 USD (3 061 678 pips)
Perdita lorda:
-4 119.65 USD (2 730 719 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (60.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
567.33 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
29.99%
Massimo carico di deposito:
54.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.09
Long Trade:
1 364 (76.24%)
Short Trade:
425 (23.76%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
2.06 USD
Profitto medio:
5.37 USD
Perdita media:
-12.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-450.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-450.32 USD (4)
Crescita mensile:
12.57%
Previsione annuale:
154.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
723.65 USD (18.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.13% (723.65 USD)
Per equità:
74.37% (2 766.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1789
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|331K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +567.33 USD
Worst Trade: -159 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.33 USD
Massima perdita consecutiva: -450.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
CuanForex with EXNESS
Invest in my signals:
Exness FOREX - https://bit.ly/cuanforex_forex
Exness XAU - https://bit.ly/cuanforex_xau
Exness XAG - https://bit.ly/cuanforex_xag
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
184%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
61
100%
1 789
81%
30%
1.89
2.06
USD
USD
74%
1:200