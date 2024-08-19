SegnaliSezioni
Christopher Tanpuyani

Exness ST XAU

Christopher Tanpuyani
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 184%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 789
Profit Trade:
1 453 (81.21%)
Loss Trade:
336 (18.78%)
Best Trade:
567.33 USD
Worst Trade:
-158.60 USD
Profitto lordo:
7 804.94 USD (3 061 678 pips)
Perdita lorda:
-4 119.65 USD (2 730 719 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (60.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
567.33 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
29.99%
Massimo carico di deposito:
54.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.09
Long Trade:
1 364 (76.24%)
Short Trade:
425 (23.76%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
2.06 USD
Profitto medio:
5.37 USD
Perdita media:
-12.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-450.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-450.32 USD (4)
Crescita mensile:
12.57%
Previsione annuale:
154.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
723.65 USD (18.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.13% (723.65 USD)
Per equità:
74.37% (2 766.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1789
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 331K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +567.33 USD
Worst Trade: -159 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.33 USD
Massima perdita consecutiva: -450.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
CuanForex with EXNESS

Invest in my signals:

Exness FOREX - https://bit.ly/cuanforex_forex

Exness XAU - https://bit.ly/cuanforex_xau

Exness XAG - https://bit.ly/cuanforex_xag

Non ci sono recensioni
2025.08.29 19:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 14:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 01:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 00:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 10:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 02:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.12 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Exness ST XAU
30USD al mese
184%
0
0
USD
5.7K
USD
61
100%
1 789
81%
30%
1.89
2.06
USD
74%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.