Trade:
1 073
Profit Trade:
675 (62.90%)
Loss Trade:
398 (37.09%)
Best Trade:
255.60 USD
Worst Trade:
-538.80 USD
Profitto lordo:
9 432.51 USD (131 706 pips)
Perdita lorda:
-5 562.60 USD (111 495 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (266.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
563.40 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
4.65%
Massimo carico di deposito:
14.86%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.07
Long Trade:
604 (56.29%)
Short Trade:
469 (43.71%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
3.61 USD
Profitto medio:
13.97 USD
Perdita media:
-13.98 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-399.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-538.80 USD (1)
Crescita mensile:
20.19%
Previsione annuale:
242.24%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.82 USD
Massimale:
763.55 USD (9.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.38% (221.10 USD)
Per equità:
56.81% (211.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1063
|EURUSDu
|4
|GBPUSDu
|4
|USDJPYu
|1
|XAGUSDu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|3.9K
|EURUSDu
|-6
|GBPUSDu
|-7
|USDJPYu
|8
|XAGUSDu
|-32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|20K
|EURUSDu
|-52
|GBPUSDu
|-68
|USDJPYu
|108
|XAGUSDu
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +255.60 USD
Worst Trade: -539 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +266.20 USD
Massima perdita consecutiva: -399.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Dengan menggunakan matematika Vortex + Tahun Kabisat + Arima
menghasilkan data untuk melakukan entry buy / sell.
Dibantu dengan indikator penentu entry paling akurat.
Akanzi Plus dengan 2 metode berjalan langsung dalam satu hari.
Hedging & Averaging.
saldo mininal $600 untuk start 0,02 Lot ( Berlaku kelipatan secara otomatis)
dengan target profit 15-30% setiap bulan nya.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3333USD al mese
128%
0
0
USD
USD
435
USD
USD
97
62%
1 073
62%
5%
1.69
3.61
USD
USD
57%
1:500