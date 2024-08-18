SegnaliSezioni
Fakar Suhartami Pratama

Akanzi The Goat

Fakar Suhartami Pratama
0 recensioni
Affidabilità
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3333 USD al mese
crescita dal 2023 128%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 073
Profit Trade:
675 (62.90%)
Loss Trade:
398 (37.09%)
Best Trade:
255.60 USD
Worst Trade:
-538.80 USD
Profitto lordo:
9 432.51 USD (131 706 pips)
Perdita lorda:
-5 562.60 USD (111 495 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (266.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
563.40 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
4.65%
Massimo carico di deposito:
14.86%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.07
Long Trade:
604 (56.29%)
Short Trade:
469 (43.71%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
3.61 USD
Profitto medio:
13.97 USD
Perdita media:
-13.98 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-399.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-538.80 USD (1)
Crescita mensile:
20.19%
Previsione annuale:
242.24%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.82 USD
Massimale:
763.55 USD (9.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.38% (221.10 USD)
Per equità:
56.81% (211.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDu 1063
EURUSDu 4
GBPUSDu 4
USDJPYu 1
XAGUSDu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDu 3.9K
EURUSDu -6
GBPUSDu -7
USDJPYu 8
XAGUSDu -32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDu 20K
EURUSDu -52
GBPUSDu -68
USDJPYu 108
XAGUSDu -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +255.60 USD
Worst Trade: -539 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +266.20 USD
Massima perdita consecutiva: -399.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Dengan menggunakan matematika Vortex + Tahun Kabisat + Arima

menghasilkan data untuk melakukan entry buy / sell.

Dibantu dengan indikator penentu entry paling akurat.

Akanzi Plus dengan 2 metode berjalan langsung dalam satu hari.

Hedging & Averaging.


saldo mininal $600 untuk start 0,02 Lot ( Berlaku kelipatan secara otomatis)

dengan target profit 15-30% setiap bulan nya.

Non ci sono recensioni
