Sten Hoefchen

PlanA GER40 US30

Sten Hoefchen
0 recensioni
128 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -30%
FXFlat-LiveServer
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
901
Profit Trade:
451 (50.05%)
Loss Trade:
450 (49.94%)
Best Trade:
207.79 EUR
Worst Trade:
-91.54 EUR
Profitto lordo:
7 379.60 EUR (2 496 346 pips)
Perdita lorda:
-8 042.38 EUR (2 545 411 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (14.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
373.82 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
28.72%
Massimo carico di deposito:
96.82%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
451 (50.06%)
Short Trade:
450 (49.94%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.74 EUR
Profitto medio:
16.36 EUR
Perdita media:
-17.87 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-224.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-275.93 EUR (8)
Crescita mensile:
-3.75%
Previsione annuale:
-45.52%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
888.25 EUR
Massimale:
1 095.61 EUR (180.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.87% (1 095.61 EUR)
Per equità:
2.48% (26.73 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE40. 555
EURUSD. 182
US30mini. 127
GBPUSD. 29
DE40 6
US30mini 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE40. -96
EURUSD. -20
US30mini. -573
GBPUSD. -59
DE40 1
US30mini -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE40. 224K
EURUSD. -1.8K
US30mini. -260K
GBPUSD. -5.7K
DE40 286
US30mini -5.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +207.79 EUR
Worst Trade: -92 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +14.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -224.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXFlat-LiveServer" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Herzlich willkommen,

ich beschäftige mich seit mehr als sechs Jahren mit dem Intraday Handel von Forex und Indizies mit Hilfe der Markttechnik. Da meine Erfolge dabei aufgrund von Emotionalen Entscheidungen eher mittelmäßig waren, habe ich begonnen Expert Advisor zu programmieren die frei von Emotionen bestimmte Strategien für mich umsetzen. Da dies deutlich schneller zum Erfolg geführt hat als meine Bemühungen davor, habe ich mich entschieden mein Handels Konto als Signal zu registrieren.

Non ci sono recensioni
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.11 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 601 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 17:42
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 596 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.30 22:02
Share of trading days is too low
2024.08.26 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.16 11:32
Trading operations on the account were performed for only 56 days. This comprises 11.62% of days out of the 482 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.16 11:32
80% of trades performed within 21 days. This comprises 4.36% of days out of the 482 days of the signal's entire lifetime.
