- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40.
|555
|EURUSD.
|182
|US30mini.
|127
|GBPUSD.
|29
|DE40
|6
|US30mini
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40.
|-96
|EURUSD.
|-20
|US30mini.
|-573
|GBPUSD.
|-59
|DE40
|1
|US30mini
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40.
|224K
|EURUSD.
|-1.8K
|US30mini.
|-260K
|GBPUSD.
|-5.7K
|DE40
|286
|US30mini
|-5.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXFlat-LiveServer" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Herzlich willkommen,
ich beschäftige mich seit mehr als sechs Jahren mit dem Intraday Handel von Forex und Indizies mit Hilfe der Markttechnik. Da meine Erfolge dabei aufgrund von Emotionalen Entscheidungen eher mittelmäßig waren, habe ich begonnen Expert Advisor zu programmieren die frei von Emotionen bestimmte Strategien für mich umsetzen. Da dies deutlich schneller zum Erfolg geführt hat als meine Bemühungen davor, habe ich mich entschieden mein Handels Konto als Signal zu registrieren.
USD
EUR
EUR