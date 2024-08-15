- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
58 (46.40%)
Loss Trade:
67 (53.60%)
Best Trade:
1 624.50 BRL
Worst Trade:
-598.50 BRL
Profitto lordo:
23 679.00 BRL (5 240 pips)
Perdita lorda:
-21 514.50 BRL (4 747 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 195.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
3 195.00 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
70.86%
Massimo carico di deposito:
32.95%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
66 (52.80%)
Short Trade:
59 (47.20%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
17.32 BRL
Profitto medio:
408.26 BRL
Perdita media:
-321.11 BRL
Massime perdite consecutive:
6 (-1 750.50 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 750.50 BRL (6)
Crescita mensile:
-6.05%
Previsione annuale:
-73.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 116.00 BRL
Massimale:
4 788.00 BRL (28.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.65% (4 788.00 BRL)
Per equità:
5.20% (796.50 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CCMU25
|39
|CCMK25
|30
|CCMH25
|19
|CCMX24
|17
|CCMF25
|16
|CCMU24
|2
|CCMX25
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CCMU25
|-1.2K
|CCMK25
|89
|CCMH25
|462
|CCMX24
|256
|CCMF25
|1.2K
|CCMU24
|280
|CCMX25
|-91
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CCMU25
|-606
|CCMK25
|44
|CCMH25
|234
|CCMX24
|133
|CCMF25
|592
|CCMU24
|142
|CCMX25
|-46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
12K
BRL
BRL
56
100%
125
46%
71%
1.10
17.32
BRL
BRL
29%
1:1