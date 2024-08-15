SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Robotizz Equilibro Milho CCM
Renato Takahashi

Robotizz Equilibro Milho CCM

Renato Takahashi
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 22%
XPMT5-PRD
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
58 (46.40%)
Loss Trade:
67 (53.60%)
Best Trade:
1 624.50 BRL
Worst Trade:
-598.50 BRL
Profitto lordo:
23 679.00 BRL (5 240 pips)
Perdita lorda:
-21 514.50 BRL (4 747 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 195.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
3 195.00 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
70.86%
Massimo carico di deposito:
32.95%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
66 (52.80%)
Short Trade:
59 (47.20%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
17.32 BRL
Profitto medio:
408.26 BRL
Perdita media:
-321.11 BRL
Massime perdite consecutive:
6 (-1 750.50 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 750.50 BRL (6)
Crescita mensile:
-6.05%
Previsione annuale:
-73.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 116.00 BRL
Massimale:
4 788.00 BRL (28.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.65% (4 788.00 BRL)
Per equità:
5.20% (796.50 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CCMU25 39
CCMK25 30
CCMH25 19
CCMX24 17
CCMF25 16
CCMU24 2
CCMX25 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CCMU25 -1.2K
CCMK25 89
CCMH25 462
CCMX24 256
CCMF25 1.2K
CCMU24 280
CCMX25 -91
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CCMU25 -606
CCMK25 44
CCMH25 234
CCMX24 133
CCMF25 592
CCMU24 142
CCMX25 -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 624.50 BRL
Worst Trade: -599 BRL
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 195.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 750.50 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 20:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 19:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 14:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Robotizz Equilibro Milho CCM
30USD al mese
22%
0
0
USD
12K
BRL
56
100%
125
46%
71%
1.10
17.32
BRL
29%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.