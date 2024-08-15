- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 655
Profit Trade:
3 037 (65.24%)
Loss Trade:
1 618 (34.76%)
Best Trade:
1 115.66 USD
Worst Trade:
-387.84 USD
Profitto lordo:
9 899.73 USD (549 683 pips)
Perdita lorda:
-6 884.58 USD (379 630 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (86.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 716.77 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
0.49%
Massimo carico di deposito:
93.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
2 474 (53.15%)
Short Trade:
2 181 (46.85%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-160.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-462.70 USD (3)
Crescita mensile:
-4.76%
Previsione annuale:
-60.36%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.16 USD
Massimale:
1 014.56 USD (13.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.84% (411.47 USD)
Per equità:
4.49% (91.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|888
|EURUSD
|863
|NDX
|741
|SP500
|617
|GBPUSD
|593
|GDAXI
|257
|USDJPY
|126
|EURJPY
|117
|EURAUD
|69
|USDCHF
|60
|GBPAUD
|31
|USDCAD
|29
|EURCHF
|29
|CHFJPY
|27
|CADJPY
|19
|GBPCAD
|18
|GBPJPY
|16
|XTIUSD
|15
|AUDUSD
|14
|AUDCAD
|14
|CADCHF
|14
|EURCAD
|13
|NZDCAD
|13
|GBPCHF
|12
|AUDNZD
|12
|GBPNZD
|11
|XAGUSD
|10
|EURNZD
|9
|USDSGD
|7
|EURGBP
|4
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDTRY
|1
|EURTRY
|1
|GBPTRY
|1
|C
|1
|WS30
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|1.7K
|NDX
|-29
|SP500
|11
|GBPUSD
|20
|GDAXI
|-51
|USDJPY
|-8
|EURJPY
|20
|EURAUD
|290
|USDCHF
|21
|GBPAUD
|-26
|USDCAD
|-18
|EURCHF
|2
|CHFJPY
|-16
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|-21
|GBPJPY
|19
|XTIUSD
|-119
|AUDUSD
|44
|AUDCAD
|-5
|CADCHF
|-2
|EURCAD
|-2
|NZDCAD
|5
|GBPCHF
|-18
|AUDNZD
|-3
|GBPNZD
|-5
|XAGUSD
|81
|EURNZD
|2
|USDSGD
|1
|EURGBP
|-2
|AUDJPY
|-2
|NZDUSD
|-1
|USDTRY
|0
|EURTRY
|2
|GBPTRY
|17
|C
|0
|WS30
|-6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|110K
|EURUSD
|500
|NDX
|2.6K
|SP500
|807
|GBPUSD
|3.4K
|GDAXI
|-2.1K
|USDJPY
|-711
|EURJPY
|3.2K
|EURAUD
|50K
|USDCHF
|2.5K
|GBPAUD
|-4.9K
|USDCAD
|235
|EURCHF
|415
|CHFJPY
|-1.4K
|CADJPY
|340
|GBPCAD
|-2.6K
|GBPJPY
|2.2K
|XTIUSD
|-854
|AUDUSD
|1.9K
|AUDCAD
|-571
|CADCHF
|-86
|EURCAD
|-113
|NZDCAD
|753
|GBPCHF
|-1.7K
|AUDNZD
|-382
|GBPNZD
|-574
|XAGUSD
|1.6K
|EURNZD
|319
|USDSGD
|199
|EURGBP
|-141
|AUDJPY
|-201
|NZDUSD
|-1
|USDTRY
|264
|EURTRY
|2K
|GBPTRY
|-4.8K
|C
|-14
|WS30
|-7
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 115.66 USD
Worst Trade: -388 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +86.94 USD
Massima perdita consecutiva: -160.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 263
|
ATCBrokers-Live 1
|0.28 × 18
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 165
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 14
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 162
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.59 × 231
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
ICMarketsSC-Live20
|0.68 × 22
|
AxiTrader-US07-Live
|0.69 × 229
|
ICMarkets-Live06
|0.69 × 522
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.75 × 24
|
Pepperstone-Edge02
|0.86 × 22
|
TickmillUK-Live03
|0.87 × 90
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
149%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
460
82%
4 655
65%
0%
1.43
0.65
USD
USD
35%
1:200