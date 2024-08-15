SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LuhueaSinperXAU
Guangquan Huang

LuhueaSinperXAU

Guangquan Huang
0 recensioni
Affidabilità
460 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2016 149%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 655
Profit Trade:
3 037 (65.24%)
Loss Trade:
1 618 (34.76%)
Best Trade:
1 115.66 USD
Worst Trade:
-387.84 USD
Profitto lordo:
9 899.73 USD (549 683 pips)
Perdita lorda:
-6 884.58 USD (379 630 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (86.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 716.77 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
0.49%
Massimo carico di deposito:
93.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
2 474 (53.15%)
Short Trade:
2 181 (46.85%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-160.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-462.70 USD (3)
Crescita mensile:
-4.76%
Previsione annuale:
-60.36%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.16 USD
Massimale:
1 014.56 USD (13.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.84% (411.47 USD)
Per equità:
4.49% (91.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 888
EURUSD 863
NDX 741
SP500 617
GBPUSD 593
GDAXI 257
USDJPY 126
EURJPY 117
EURAUD 69
USDCHF 60
GBPAUD 31
USDCAD 29
EURCHF 29
CHFJPY 27
CADJPY 19
GBPCAD 18
GBPJPY 16
XTIUSD 15
AUDUSD 14
AUDCAD 14
CADCHF 14
EURCAD 13
NZDCAD 13
GBPCHF 12
AUDNZD 12
GBPNZD 11
XAGUSD 10
EURNZD 9
USDSGD 7
EURGBP 4
AUDJPY 1
NZDUSD 1
USDTRY 1
EURTRY 1
GBPTRY 1
C 1
WS30 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
EURUSD 1.7K
NDX -29
SP500 11
GBPUSD 20
GDAXI -51
USDJPY -8
EURJPY 20
EURAUD 290
USDCHF 21
GBPAUD -26
USDCAD -18
EURCHF 2
CHFJPY -16
CADJPY 1
GBPCAD -21
GBPJPY 19
XTIUSD -119
AUDUSD 44
AUDCAD -5
CADCHF -2
EURCAD -2
NZDCAD 5
GBPCHF -18
AUDNZD -3
GBPNZD -5
XAGUSD 81
EURNZD 2
USDSGD 1
EURGBP -2
AUDJPY -2
NZDUSD -1
USDTRY 0
EURTRY 2
GBPTRY 17
C 0
WS30 -6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 110K
EURUSD 500
NDX 2.6K
SP500 807
GBPUSD 3.4K
GDAXI -2.1K
USDJPY -711
EURJPY 3.2K
EURAUD 50K
USDCHF 2.5K
GBPAUD -4.9K
USDCAD 235
EURCHF 415
CHFJPY -1.4K
CADJPY 340
GBPCAD -2.6K
GBPJPY 2.2K
XTIUSD -854
AUDUSD 1.9K
AUDCAD -571
CADCHF -86
EURCAD -113
NZDCAD 753
GBPCHF -1.7K
AUDNZD -382
GBPNZD -574
XAGUSD 1.6K
EURNZD 319
USDSGD 199
EURGBP -141
AUDJPY -201
NZDUSD -1
USDTRY 264
EURTRY 2K
GBPTRY -4.8K
C -14
WS30 -7
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 115.66 USD
Worst Trade: -388 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +86.94 USD
Massima perdita consecutiva: -160.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live07
0.28 × 263
ATCBrokers-Live 1
0.28 × 18
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.48 × 165
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 14
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.51 × 162
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.59 × 231
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarketsSC-Live20
0.68 × 22
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
ICMarkets-Live06
0.69 × 522
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
Pepperstone-Edge11
0.75 × 24
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
TickmillUK-Live03
0.87 × 90
196 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 08:35
Share of trading days is too low
2025.07.29 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.16 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.17 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.23 15:43
Share of days for 80% of trades is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LuhueaSinperXAU
30USD al mese
149%
0
0
USD
1.9K
USD
460
82%
4 655
65%
0%
1.43
0.65
USD
35%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.