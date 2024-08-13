SegnaliSezioni
Tho Minh Cao

VIP Meta Arbitrage

Tho Minh Cao
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 33%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
518
Profit Trade:
280 (54.05%)
Loss Trade:
238 (45.95%)
Best Trade:
528.60 USD
Worst Trade:
-497.40 USD
Profitto lordo:
11 632.13 USD (95 417 pips)
Perdita lorda:
-9 562.04 USD (76 879 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (329.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
634.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
5.66%
Massimo carico di deposito:
62.04%
Ultimo trade:
18 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
259 (50.00%)
Short Trade:
259 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
4.00 USD
Profitto medio:
41.54 USD
Perdita media:
-40.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-443.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-497.40 USD (1)
Crescita mensile:
0.80%
Previsione annuale:
9.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.60 USD
Massimale:
549.32 USD (8.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.06% (549.32 USD)
Per equità:
0.23% (13.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.s 118
USDJPY.ar 118
XAUUSD.s 61
XAUUSD.ar 61
GBPUSD.ar 22
GBPUSD.s 22
EURUSD.ar 20
EURUSD.s 20
USDCAD.s 17
USDCAD.ar 17
AUDUSD.ar 13
AUDUSD.s 13
NZDUSD.ar 4
NZDUSD.s 4
USDCHF.s 4
USDCHF.ar 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.s 13
USDJPY.ar 266
XAUUSD.s 2.7K
XAUUSD.ar -1.3K
GBPUSD.ar -5
GBPUSD.s 120
EURUSD.ar 5
EURUSD.s 99
USDCAD.s -26
USDCAD.ar 80
AUDUSD.ar -5
AUDUSD.s 111
NZDUSD.ar -136
NZDUSD.s 150
USDCHF.s 31
USDCHF.ar -18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.s -1.7K
USDJPY.ar 6.3K
XAUUSD.s 14K
XAUUSD.ar -4K
GBPUSD.ar 1.3K
GBPUSD.s -248
EURUSD.ar 205
EURUSD.s 691
USDCAD.s -326
USDCAD.ar 1.2K
AUDUSD.ar -219
AUDUSD.s 953
NZDUSD.ar -781
NZDUSD.s 911
USDCHF.s 291
USDCHF.ar -156
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +528.60 USD
Worst Trade: -497 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +329.87 USD
Massima perdita consecutiva: -443.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 08:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VIP Meta Arbitrage
30USD al mese
33%
0
0
USD
76
USD
57
0%
518
54%
6%
1.21
4.00
USD
5%
1:50
