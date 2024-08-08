- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
74 (67.88%)
Loss Trade:
35 (32.11%)
Best Trade:
2.32 USD
Worst Trade:
-0.84 USD
Profitto lordo:
27.50 USD (20 257 pips)
Perdita lorda:
-8.60 USD (8 156 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (6.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.36 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
31.00%
Massimo carico di deposito:
5.68%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.29
Long Trade:
47 (43.12%)
Short Trade:
62 (56.88%)
Fattore di profitto:
3.20
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.37 USD
Perdita media:
-0.25 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.28 USD (3)
Crescita mensile:
1.43%
Previsione annuale:
17.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.28 USD (3.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.70% (2.28 USD)
Per equità:
19.12% (11.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm#
|19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm#
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.32 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.36 USD
Massima perdita consecutiva: -2.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
只做AUDCAD，最大订单数5单。
跟单比例：标准账户每500美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每5美金账户资金做0.01手.
自研算法，按上述资金比20年数据测试EA回撤小于30%。
