- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
74 (41.34%)
Loss Trade:
105 (58.66%)
Best Trade:
23.10 USD
Worst Trade:
-13.43 USD
Profitto lordo:
410.16 USD (49 995 pips)
Perdita lorda:
-352.94 USD (38 799 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (21.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
33.20%
Massimo carico di deposito:
59.58%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
95 (53.07%)
Short Trade:
84 (46.93%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
5.54 USD
Perdita media:
-3.36 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-65.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.97 USD (11)
Crescita mensile:
-19.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.84 USD
Massimale:
74.84 USD (32.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.24% (74.84 USD)
Per equità:
16.15% (32.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|14
|AUDNZD
|14
|XAUUSD
|13
|NZDJPY
|12
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|8
|USDJPY
|8
|NZDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|6
|AUDCHF
|6
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|5
|EURUSD
|5
|USDCHF
|5
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|4
|GBPCHF
|4
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|3
|EURCHF
|3
|GBPCAD
|3
|XTIUSD
|3
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|US500
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-17
|AUDNZD
|-12
|XAUUSD
|90
|NZDJPY
|7
|GBPUSD
|-23
|EURAUD
|20
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|-3
|GBPNZD
|-16
|GBPJPY
|78
|CHFJPY
|-5
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|11
|CADJPY
|13
|GBPAUD
|-21
|EURUSD
|-20
|USDCHF
|-28
|AUDCAD
|-3
|EURCAD
|-3
|GBPCHF
|2
|EURJPY
|-18
|AUDUSD
|-17
|AUDJPY
|-10
|CADCHF
|-7
|EURCHF
|1
|GBPCAD
|0
|XTIUSD
|6
|EURGBP
|24
|NZDUSD
|-1
|US500
|-2
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-2K
|AUDNZD
|-1.9K
|XAUUSD
|8.3K
|NZDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|-2K
|EURAUD
|3.7K
|USDJPY
|2.7K
|NZDCAD
|-456
|GBPNZD
|-2K
|GBPJPY
|11K
|CHFJPY
|-660
|AUDCHF
|927
|EURNZD
|1.8K
|CADJPY
|2.1K
|GBPAUD
|-3.3K
|EURUSD
|-1.5K
|USDCHF
|-2.1K
|AUDCAD
|-251
|EURCAD
|-412
|GBPCHF
|222
|EURJPY
|-2K
|AUDUSD
|-1.3K
|AUDJPY
|-1.5K
|CADCHF
|-530
|EURCHF
|88
|GBPCAD
|-8
|XTIUSD
|570
|EURGBP
|1.9K
|NZDUSD
|-122
|US500
|-2K
|NZDCHF
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.10 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +21.57 USD
Massima perdita consecutiva: -65.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.74 × 203
|
FusionMarkets-Live 2
|1.77 × 491
133 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni