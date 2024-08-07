SegnaliSezioni
Cheang Jia Kang

FlyMe2theMooon FM17MT4

Cheang Jia Kang
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 57%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
74 (41.34%)
Loss Trade:
105 (58.66%)
Best Trade:
23.10 USD
Worst Trade:
-13.43 USD
Profitto lordo:
410.16 USD (49 995 pips)
Perdita lorda:
-352.94 USD (38 799 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (21.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
33.20%
Massimo carico di deposito:
59.58%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
95 (53.07%)
Short Trade:
84 (46.93%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
5.54 USD
Perdita media:
-3.36 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-65.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.97 USD (11)
Crescita mensile:
-19.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.84 USD
Massimale:
74.84 USD (32.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.24% (74.84 USD)
Per equità:
16.15% (32.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 14
AUDNZD 14
XAUUSD 13
NZDJPY 12
GBPUSD 9
EURAUD 8
USDJPY 8
NZDCAD 7
GBPNZD 7
GBPJPY 7
CHFJPY 6
AUDCHF 6
EURNZD 5
CADJPY 5
GBPAUD 5
EURUSD 5
USDCHF 5
AUDCAD 4
EURCAD 4
GBPCHF 4
EURJPY 4
AUDUSD 4
AUDJPY 4
CADCHF 3
EURCHF 3
GBPCAD 3
XTIUSD 3
EURGBP 3
NZDUSD 2
US500 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -17
AUDNZD -12
XAUUSD 90
NZDJPY 7
GBPUSD -23
EURAUD 20
USDJPY 6
NZDCAD -3
GBPNZD -16
GBPJPY 78
CHFJPY -5
AUDCHF 5
EURNZD 11
CADJPY 13
GBPAUD -21
EURUSD -20
USDCHF -28
AUDCAD -3
EURCAD -3
GBPCHF 2
EURJPY -18
AUDUSD -17
AUDJPY -10
CADCHF -7
EURCHF 1
GBPCAD 0
XTIUSD 6
EURGBP 24
NZDUSD -1
US500 -2
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -2K
AUDNZD -1.9K
XAUUSD 8.3K
NZDJPY 1.8K
GBPUSD -2K
EURAUD 3.7K
USDJPY 2.7K
NZDCAD -456
GBPNZD -2K
GBPJPY 11K
CHFJPY -660
AUDCHF 927
EURNZD 1.8K
CADJPY 2.1K
GBPAUD -3.3K
EURUSD -1.5K
USDCHF -2.1K
AUDCAD -251
EURCAD -412
GBPCHF 222
EURJPY -2K
AUDUSD -1.3K
AUDJPY -1.5K
CADCHF -530
EURCHF 88
GBPCAD -8
XTIUSD 570
EURGBP 1.9K
NZDUSD -122
US500 -2K
NZDCHF 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.10 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +21.57 USD
Massima perdita consecutiva: -65.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
1.77 × 491
133 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 14:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 17:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.11 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
