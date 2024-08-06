- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 609
Profit Trade:
1 438 (89.37%)
Loss Trade:
171 (10.63%)
Best Trade:
16 660.00 USD
Worst Trade:
-37 470.00 USD
Profitto lordo:
653 253.20 USD (243 544 pips)
Perdita lorda:
-404 422.08 USD (185 466 pips)
Vincite massime consecutive:
166 (38 231.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56 894.00 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
54.20%
Massimo carico di deposito:
38.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.15
Long Trade:
949 (58.98%)
Short Trade:
660 (41.02%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
154.65 USD
Profitto medio:
454.28 USD
Perdita media:
-2 365.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-47 983.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47 983.70 USD (6)
Crescita mensile:
103.40%
Previsione annuale:
1 254.61%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 219.20 USD
Massimale:
79 076.90 USD (41.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.71% (79 076.90 USD)
Per equità:
85.78% (63 291.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDz
|1298
|XAUUSDz
|298
|EURUSDz
|11
|USDCADz
|1
|NZDCADz
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDz
|143K
|XAUUSDz
|106K
|EURUSDz
|-475
|USDCADz
|-101
|NZDCADz
|-54
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDz
|27K
|XAUUSDz
|31K
|EURUSDz
|413
|USDCADz
|-140
|NZDCADz
|-14
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Maxco-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
full ea
