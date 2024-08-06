SegnaliSezioni
Muhammad Habibullah Syarifudin

SEMI AUTOTRADE EA AI

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2024 1 506%
Maxco-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 609
Profit Trade:
1 438 (89.37%)
Loss Trade:
171 (10.63%)
Best Trade:
16 660.00 USD
Worst Trade:
-37 470.00 USD
Profitto lordo:
653 253.20 USD (243 544 pips)
Perdita lorda:
-404 422.08 USD (185 466 pips)
Vincite massime consecutive:
166 (38 231.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56 894.00 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
54.20%
Massimo carico di deposito:
38.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.15
Long Trade:
949 (58.98%)
Short Trade:
660 (41.02%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
154.65 USD
Profitto medio:
454.28 USD
Perdita media:
-2 365.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-47 983.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47 983.70 USD (6)
Crescita mensile:
103.40%
Previsione annuale:
1 254.61%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 219.20 USD
Massimale:
79 076.90 USD (41.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.71% (79 076.90 USD)
Per equità:
85.78% (63 291.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDz 1298
XAUUSDz 298
EURUSDz 11
USDCADz 1
NZDCADz 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDz 143K
XAUUSDz 106K
EURUSDz -475
USDCADz -101
NZDCADz -54
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDz 27K
XAUUSDz 31K
EURUSDz 413
USDCADz -140
NZDCADz -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16 660.00 USD
Worst Trade: -37 470 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +38 231.60 USD
Massima perdita consecutiva: -47 983.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Maxco-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

full ea
Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.18 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 10:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
