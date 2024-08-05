- Crescita
Trade:
88
Profit Trade:
58 (65.90%)
Loss Trade:
30 (34.09%)
Best Trade:
7.48 USD
Worst Trade:
-7.99 USD
Profitto lordo:
115.99 USD (73 615 pips)
Perdita lorda:
-105.56 USD (152 865 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.84 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
42.52%
Massimo carico di deposito:
47.83%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
50 (56.82%)
Short Trade:
38 (43.18%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-3.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.75 USD (3)
Crescita mensile:
7.70%
Previsione annuale:
93.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.19 USD
Massimale:
25.00 USD (20.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.27% (25.00 USD)
Per equità:
27.48% (57.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|26
|USDCADm
|15
|AUDUSDm
|12
|EURUSDm
|9
|GBPJPYm
|7
|GBPUSDm
|6
|NZDUSDm
|3
|BTCUSDm
|3
|AUDJPYm
|2
|USDCHFm
|2
|USDJPYm
|2
|GBPAUDm
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSDm
|-4
|USDCADm
|-14
|AUDUSDm
|19
|EURUSDm
|11
|GBPJPYm
|8
|GBPUSDm
|-5
|NZDUSDm
|8
|BTCUSDm
|-8
|AUDJPYm
|-1
|USDCHFm
|-6
|USDJPYm
|0
|GBPAUDm
|2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSDm
|-4K
|USDCADm
|-2.1K
|AUDUSDm
|1.5K
|EURUSDm
|923
|GBPJPYm
|1.4K
|GBPUSDm
|-783
|NZDUSDm
|752
|BTCUSDm
|-77K
|AUDJPYm
|-108
|USDCHFm
|-344
|USDJPYm
|11
|GBPAUDm
|335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.48 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.63 USD
Massima perdita consecutiva: -8.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I trade last 12 years. I use sl at every trade. I am low risk trader.
