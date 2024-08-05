SegnaliSezioni
Al Helal

BD Signal

Al Helal
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
58 (65.90%)
Loss Trade:
30 (34.09%)
Best Trade:
7.48 USD
Worst Trade:
-7.99 USD
Profitto lordo:
115.99 USD (73 615 pips)
Perdita lorda:
-105.56 USD (152 865 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.84 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
42.52%
Massimo carico di deposito:
47.83%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
50 (56.82%)
Short Trade:
38 (43.18%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-3.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.75 USD (3)
Crescita mensile:
7.70%
Previsione annuale:
93.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.19 USD
Massimale:
25.00 USD (20.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.27% (25.00 USD)
Per equità:
27.48% (57.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSDm 26
USDCADm 15
AUDUSDm 12
EURUSDm 9
GBPJPYm 7
GBPUSDm 6
NZDUSDm 3
BTCUSDm 3
AUDJPYm 2
USDCHFm 2
USDJPYm 2
GBPAUDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSDm -4
USDCADm -14
AUDUSDm 19
EURUSDm 11
GBPJPYm 8
GBPUSDm -5
NZDUSDm 8
BTCUSDm -8
AUDJPYm -1
USDCHFm -6
USDJPYm 0
GBPAUDm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSDm -4K
USDCADm -2.1K
AUDUSDm 1.5K
EURUSDm 923
GBPJPYm 1.4K
GBPUSDm -783
NZDUSDm 752
BTCUSDm -77K
AUDJPYm -108
USDCHFm -344
USDJPYm 11
GBPAUDm 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.48 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.63 USD
Massima perdita consecutiva: -8.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I trade last 12 years. I use sl at every trade. I am low risk trader. 
Non ci sono recensioni
2025.09.22 00:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 09:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 05:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 02:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 21:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BD Signal
35USD al mese
12%
0
0
USD
99
USD
7
0%
88
65%
43%
1.09
0.12
USD
27%
1:200
Copia

