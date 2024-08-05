SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Grid XAU
Sutrisno

Gold Grid XAU

Sutrisno
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
1 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 6 180%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 666
Profit Trade:
3 834 (82.16%)
Loss Trade:
832 (17.83%)
Best Trade:
16 179.76 USD
Worst Trade:
-5 300.00 USD
Profitto lordo:
243 942.67 USD (1 082 454 pips)
Perdita lorda:
-115 815.52 USD (925 183 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (265.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 197.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
80.55%
Massimo carico di deposito:
35.60%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
100
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
9.84
Long Trade:
4 665 (99.98%)
Short Trade:
1 (0.02%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
27.46 USD
Profitto medio:
63.63 USD
Perdita media:
-139.20 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13 015.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 015.40 USD (4)
Crescita mensile:
26.88%
Previsione annuale:
329.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13 015.40 USD (20.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.78% (13 015.40 USD)
Per equità:
81.56% (15 703.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4658
archived 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 104K
archived 24K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 157K
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16 179.76 USD
Worst Trade: -5 300 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +265.83 USD
Massima perdita consecutiva: -13 015.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
Hi Friends,


I am trading on Gold, use grid strategy


Happy profit.......

Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 22:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
