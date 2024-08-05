- Crescita
Trade:
4 666
Profit Trade:
3 834 (82.16%)
Loss Trade:
832 (17.83%)
Best Trade:
16 179.76 USD
Worst Trade:
-5 300.00 USD
Profitto lordo:
243 942.67 USD (1 082 454 pips)
Perdita lorda:
-115 815.52 USD (925 183 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (265.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 197.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
80.55%
Massimo carico di deposito:
35.60%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
100
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
9.84
Long Trade:
4 665 (99.98%)
Short Trade:
1 (0.02%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
27.46 USD
Profitto medio:
63.63 USD
Perdita media:
-139.20 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13 015.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 015.40 USD (4)
Crescita mensile:
26.88%
Previsione annuale:
329.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13 015.40 USD (20.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.78% (13 015.40 USD)
Per equità:
81.56% (15 703.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4658
|archived
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|104K
|archived
|24K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|157K
|archived
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16 179.76 USD
Worst Trade: -5 300 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +265.83 USD
Massima perdita consecutiva: -13 015.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
Hi Friends,
I am trading on Gold, use grid strategy
Happy profit.......
