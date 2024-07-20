SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pattaya GTrader
Konstantin Stratigenas

Pattaya GTrader

Konstantin Stratigenas
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2024 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
594
Profit Trade:
411 (69.19%)
Loss Trade:
183 (30.81%)
Best Trade:
130.50 USD
Worst Trade:
-114.22 USD
Profitto lordo:
1 737.77 USD (85 825 pips)
Perdita lorda:
-1 487.69 USD (85 725 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (35.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
69.96%
Massimo carico di deposito:
130.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
185 (31.14%)
Short Trade:
409 (68.86%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-8.13 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-79.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.52 USD (13)
Crescita mensile:
44.34%
Previsione annuale:
538.03%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
133.89 USD
Massimale:
291.66 USD (44.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.96% (291.84 USD)
Per equità:
84.58% (454.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 594
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 250
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.50 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +35.70 USD
Massima perdita consecutiva: -79.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2516
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Benvenuti in Pattaya GPT, il nostro Expert Advisor dalla struttura chiara e dotato di una potente rete neurale.


Gestione automatica della posizione (Autolot): 220 $ per 0,01 lotto, regolazione dinamica
Fattore di profitto: 1,2×, attivo a partire dalla quinta posizione
Stop Loss: Normale (contenuto)
Target di profitto: 5× all’anno
Massimo Drawdown previsto: inferiore al 30%
Strumento utilizzato: GBPUSD
Il Regno Unito, con la sua forte economia e un sistema finanziario stabile, offre condizioni di trading ideali. La sterlina britannica si basa su un solido quadro giuridico e regolamentare. Pattaya GPT sfrutta questa stabilità e dinamicità per prendere decisioni di trading precise e redditizie.

Tecnologia di ottimizzazione dei profitti:

  • Limiter: Mantiene il numero di operazioni contenuto, privilegiando la qualità rispetto alla quantità.
  • Ponderazione automatica: Adatta dinamicamente il peso degli indicatori in base al comportamento del mercato.
  • Apprendimento del segnale di chiusura: Analizza costantemente i movimenti e chiude le posizioni con tempismo ottimale.
  • Strategia finale: Le operazioni vengono eseguite solo quando la direzione è confermata e tutte le condizioni di ingresso sono soddisfatte.

Paul Tudor Jones ha detto una volta:

"Il segreto del trading di successo è un desiderio incessante, infinito e insaziabile di informazioni e conoscenza."

Pattaya GPT analizza i movimenti del mercato, valuta i segnali e attende pazientemente il momento con la massima probabilità favorevole.
Mentre il sistema lavora in background sul mercato, Lei ha più tempo per godersi la vita. Buon trading!


Non ci sono recensioni
2025.09.24 11:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pattaya GTrader
45USD al mese
109%
0
0
USD
590
USD
61
75%
594
69%
70%
1.16
0.42
USD
85%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.