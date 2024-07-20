- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 108
|
Exness-MT5Real31
|0.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1854
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 2516
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.41 × 29
Benvenuti in Pattaya GPT, il nostro Expert Advisor dalla struttura chiara e dotato di una potente rete neurale.
Gestione automatica della posizione (Autolot): 220 $ per 0,01 lotto, regolazione dinamica
Fattore di profitto: 1,2×, attivo a partire dalla quinta posizione
Stop Loss: Normale (contenuto)
Target di profitto: 5× all’anno
Massimo Drawdown previsto: inferiore al 30%
Strumento utilizzato: GBPUSD
Il Regno Unito, con la sua forte economia e un sistema finanziario stabile, offre condizioni di trading ideali. La sterlina britannica si basa su un solido quadro giuridico e regolamentare. Pattaya GPT sfrutta questa stabilità e dinamicità per prendere decisioni di trading precise e redditizie.
Tecnologia di ottimizzazione dei profitti:
- Limiter: Mantiene il numero di operazioni contenuto, privilegiando la qualità rispetto alla quantità.
- Ponderazione automatica: Adatta dinamicamente il peso degli indicatori in base al comportamento del mercato.
- Apprendimento del segnale di chiusura: Analizza costantemente i movimenti e chiude le posizioni con tempismo ottimale.
- Strategia finale: Le operazioni vengono eseguite solo quando la direzione è confermata e tutte le condizioni di ingresso sono soddisfatte.
Paul Tudor Jones ha detto una volta:
Pattaya GPT analizza i movimenti del mercato, valuta i segnali e attende pazientemente il momento con la massima probabilità favorevole.
Mentre il sistema lavora in background sul mercato, Lei ha più tempo per godersi la vita. Buon trading!
