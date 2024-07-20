Benvenuti in Pattaya GPT, il nostro Expert Advisor dalla struttura chiara e dotato di una potente rete neurale.





Gestione automatica della posizione (Autolot): 220 $ per 0,01 lotto, regolazione dinamica

Fattore di profitto: 1,2×, attivo a partire dalla quinta posizione

Stop Loss: Normale (contenuto)

Target di profitto: 5× all’anno

Massimo Drawdown previsto: inferiore al 30%

Strumento utilizzato: GBPUSD

Il Regno Unito, con la sua forte economia e un sistema finanziario stabile, offre condizioni di trading ideali. La sterlina britannica si basa su un solido quadro giuridico e regolamentare. Pattaya GPT sfrutta questa stabilità e dinamicità per prendere decisioni di trading precise e redditizie.

Tecnologia di ottimizzazione dei profitti:

Limiter: Mantiene il numero di operazioni contenuto, privilegiando la qualità rispetto alla quantità.

Mantiene il numero di operazioni contenuto, privilegiando la qualità rispetto alla quantità. Ponderazione automatica: Adatta dinamicamente il peso degli indicatori in base al comportamento del mercato.

Adatta dinamicamente il peso degli indicatori in base al comportamento del mercato. Apprendimento del segnale di chiusura: Analizza costantemente i movimenti e chiude le posizioni con tempismo ottimale.

Analizza costantemente i movimenti e chiude le posizioni con tempismo ottimale. Strategia finale: Le operazioni vengono eseguite solo quando la direzione è confermata e tutte le condizioni di ingresso sono soddisfatte.

Paul Tudor Jones ha detto una volta: "Il segreto del trading di successo è un desiderio incessante, infinito e insaziabile di informazioni e conoscenza." Pattaya GPT analizza i movimenti del mercato, valuta i segnali e attende pazientemente il momento con la massima probabilità favorevole.

Mentre il sistema lavora in background sul mercato, Lei ha più tempo per godersi la vita. Buon trading!



