Valentin-ioan Varga

PappaBear2

Valentin-ioan Varga
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 28%
EarnBroker-NoDealingDesk
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 088
Profit Trade:
713 (65.53%)
Loss Trade:
375 (34.47%)
Best Trade:
243.76 EUR
Worst Trade:
-163.29 EUR
Profitto lordo:
4 749.85 EUR (168 204 pips)
Perdita lorda:
-2 858.74 EUR (118 244 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (38.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
319.88 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.11
Long Trade:
556 (51.10%)
Short Trade:
532 (48.90%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
1.74 EUR
Profitto medio:
6.66 EUR
Perdita media:
-7.62 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-205.61 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-265.89 EUR (9)
Crescita mensile:
-1.36%
Previsione annuale:
-16.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.04 EUR
Massimale:
265.89 EUR (4.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.76% (265.89 EUR)
Per equità:
26.47% (2 565.21 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.cfd 725
AUDCAD. 363
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.cfd 1.4K
AUDCAD. 774
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.cfd 47K
AUDCAD. 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +243.76 EUR
Worst Trade: -163 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +38.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -205.61 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EarnBroker-NoDealingDesk" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I use proven algo trading strategies that I constantly adapt to the market. I am looking for as constant a return as possible with as little drawdown as possible.
Non ci sono recensioni
2025.06.10 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.18 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.11 15:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.25 07:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.19 12:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.19 12:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
