- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 088
Profit Trade:
713 (65.53%)
Loss Trade:
375 (34.47%)
Best Trade:
243.76 EUR
Worst Trade:
-163.29 EUR
Profitto lordo:
4 749.85 EUR (168 204 pips)
Perdita lorda:
-2 858.74 EUR (118 244 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (38.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
319.88 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.11
Long Trade:
556 (51.10%)
Short Trade:
532 (48.90%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
1.74 EUR
Profitto medio:
6.66 EUR
Perdita media:
-7.62 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-205.61 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-265.89 EUR (9)
Crescita mensile:
-1.36%
Previsione annuale:
-16.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.04 EUR
Massimale:
265.89 EUR (4.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.76% (265.89 EUR)
Per equità:
26.47% (2 565.21 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.cfd
|725
|AUDCAD.
|363
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.cfd
|1.4K
|AUDCAD.
|774
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.cfd
|47K
|AUDCAD.
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +243.76 EUR
Worst Trade: -163 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +38.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -205.61 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EarnBroker-NoDealingDesk" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I use proven algo trading strategies that I constantly adapt to the market. I am looking for as constant a return as possible with as little drawdown as possible.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
8K
EUR
EUR
65
100%
1 088
65%
100%
1.66
1.74
EUR
EUR
26%
1:100