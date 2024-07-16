SegnaliSezioni
Chuanqi Zheng

CNHN12

Chuanqi Zheng
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 10%
Tickmill-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
451
Profit Trade:
222 (49.22%)
Loss Trade:
229 (50.78%)
Best Trade:
195.34 USD
Worst Trade:
-97.39 USD
Profitto lordo:
7 265.17 USD (108 914 pips)
Perdita lorda:
-7 116.46 USD (104 021 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (218.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
393.37 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
51.89%
Massimo carico di deposito:
4.11%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
341 (75.61%)
Short Trade:
110 (24.39%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
32.73 USD
Perdita media:
-31.08 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-293.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-293.69 USD (9)
Crescita mensile:
-7.03%
Previsione annuale:
-85.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
315.82 USD
Massimale:
931.47 USD (90.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.48% (931.47 USD)
Per equità:
10.25% (186.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 451
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 149
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +195.34 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +218.93 USD
Massima perdita consecutiva: -293.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
AirTradeMarket-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 3
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
XMTrading-Real 48
0.00 × 6
ICMarkets-Live20
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
92 più
Non ci sono recensioni
2025.07.25 12:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 19:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 244 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 20:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 18:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 08:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 01:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.03 09:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 05:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 00:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.15 03:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.13 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CNHN12
35USD al mese
10%
0
0
USD
2K
USD
63
100%
451
49%
52%
1.02
0.33
USD
38%
1:500
Copia

