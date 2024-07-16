- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
451
Profit Trade:
222 (49.22%)
Loss Trade:
229 (50.78%)
Best Trade:
195.34 USD
Worst Trade:
-97.39 USD
Profitto lordo:
7 265.17 USD (108 914 pips)
Perdita lorda:
-7 116.46 USD (104 021 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (218.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
393.37 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
51.89%
Massimo carico di deposito:
4.11%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
341 (75.61%)
Short Trade:
110 (24.39%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
32.73 USD
Perdita media:
-31.08 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-293.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-293.69 USD (9)
Crescita mensile:
-7.03%
Previsione annuale:
-85.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
315.82 USD
Massimale:
931.47 USD (90.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.48% (931.47 USD)
Per equità:
10.25% (186.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|451
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|149
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +195.34 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +218.93 USD
Massima perdita consecutiva: -293.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
AirTradeMarket-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 3
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
