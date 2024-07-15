SegnaliSezioni
Dmytro Kovalov

M

Dmytro Kovalov
0 recensioni
Affidabilità
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2024 37%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 011
Profit Trade:
638 (63.10%)
Loss Trade:
373 (36.89%)
Best Trade:
370.04 USD
Worst Trade:
-203.88 USD
Profitto lordo:
13 224.63 USD (102 296 368 pips)
Perdita lorda:
-5 708.03 USD (8 882 781 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (175.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
920.61 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
93.87%
Massimo carico di deposito:
3.20%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
22 giorni
Fattore di recupero:
6.23
Long Trade:
638 (63.11%)
Short Trade:
373 (36.89%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
7.43 USD
Profitto medio:
20.73 USD
Perdita media:
-15.30 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-89.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-288.34 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
-1.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.23 USD
Massimale:
1 207.48 USD (5.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.12% (1 207.48 USD)
Per equità:
49.62% (6 773.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 427
USTEC 82
LTCUSD 39
XAUUSD 13
SOLUSD 11
DOGUSD 9
STOXX50 4
US500 3
XRPUSD 1
GBPUSD 1
UK100 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 8.9K
USTEC 1.5K
LTCUSD 515
XAUUSD -28
SOLUSD -221
DOGUSD -57
STOXX50 -4
US500 12
XRPUSD 0
GBPUSD 0
UK100 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 2.7M
USTEC 1.4M
LTCUSD 24K
XAUUSD -2.4K
SOLUSD -2M
DOGUSD -30K
STOXX50 -400
US500 7.3K
XRPUSD -2.7K
GBPUSD 24
UK100 -39
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +370.04 USD
Worst Trade: -204 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +175.16 USD
Massima perdita consecutiva: -89.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 278
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 8123
ICMarketsEU-MT5-5
2.17 × 59
FusionMarkets-Live
2.30 × 470
ICMarketsEU-MT5-4
2.40 × 174
Axiory-Live
2.53 × 206
73 più
Slow but safe
Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 20:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 08:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 15:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
