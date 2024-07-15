- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 011
Profit Trade:
638 (63.10%)
Loss Trade:
373 (36.89%)
Best Trade:
370.04 USD
Worst Trade:
-203.88 USD
Profitto lordo:
13 224.63 USD (102 296 368 pips)
Perdita lorda:
-5 708.03 USD (8 882 781 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (175.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
920.61 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
93.87%
Massimo carico di deposito:
3.20%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
22 giorni
Fattore di recupero:
6.23
Long Trade:
638 (63.11%)
Short Trade:
373 (36.89%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
7.43 USD
Profitto medio:
20.73 USD
Perdita media:
-15.30 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-89.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-288.34 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
-1.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.23 USD
Massimale:
1 207.48 USD (5.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.12% (1 207.48 USD)
Per equità:
49.62% (6 773.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|427
|USTEC
|82
|LTCUSD
|39
|XAUUSD
|13
|SOLUSD
|11
|DOGUSD
|9
|STOXX50
|4
|US500
|3
|XRPUSD
|1
|GBPUSD
|1
|UK100
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|8.9K
|USTEC
|1.5K
|LTCUSD
|515
|XAUUSD
|-28
|SOLUSD
|-221
|DOGUSD
|-57
|STOXX50
|-4
|US500
|12
|XRPUSD
|0
|GBPUSD
|0
|UK100
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|2.7M
|USTEC
|1.4M
|LTCUSD
|24K
|XAUUSD
|-2.4K
|SOLUSD
|-2M
|DOGUSD
|-30K
|STOXX50
|-400
|US500
|7.3K
|XRPUSD
|-2.7K
|GBPUSD
|24
|UK100
|-39
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +370.04 USD
Worst Trade: -204 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +175.16 USD
Massima perdita consecutiva: -89.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 278
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 8123
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 59
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 470
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.40 × 174
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
37%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
67
0%
1 011
63%
94%
2.31
7.43
USD
USD
50%
1:100