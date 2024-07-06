- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 739
Profit Trade:
1 257 (72.28%)
Loss Trade:
482 (27.72%)
Best Trade:
151.65 USD
Worst Trade:
-65.58 USD
Profitto lordo:
6 114.80 USD (275 426 pips)
Perdita lorda:
-3 789.17 USD (266 949 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (57.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.86 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
93.90%
Massimo carico di deposito:
19.89%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.88
Long Trade:
877 (50.43%)
Short Trade:
862 (49.57%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
4.86 USD
Perdita media:
-7.86 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-90.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-260.15 USD (5)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
28.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
295.24 USD (6.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.56% (295.24 USD)
Per equità:
48.86% (863.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|244
|EURGBP
|242
|EURCHF
|241
|EURJPY
|222
|GBPCAD
|182
|AUDNZD
|119
|EURUSD
|100
|CADCHF
|67
|EURAUD
|64
|CHFJPY
|62
|EURCAD
|49
|GBPNZD
|45
|AUDCHF
|34
|USDCAD
|28
|USDCHF
|21
|NZDCAD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|285
|EURGBP
|260
|EURCHF
|517
|EURJPY
|251
|GBPCAD
|121
|AUDNZD
|159
|EURUSD
|261
|CADCHF
|147
|EURAUD
|58
|CHFJPY
|71
|EURCAD
|-13
|GBPNZD
|-6
|AUDCHF
|84
|USDCAD
|27
|USDCHF
|80
|NZDCAD
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|EURGBP
|-5.2K
|EURCHF
|19K
|EURJPY
|3K
|GBPCAD
|-8.2K
|AUDNZD
|2.7K
|EURUSD
|3.4K
|CADCHF
|6.8K
|EURAUD
|6.3K
|CHFJPY
|-488
|EURCAD
|-12K
|GBPNZD
|-8.8K
|AUDCHF
|-486
|USDCAD
|-7.5K
|USDCHF
|1.7K
|NZDCAD
|-3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.65 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +57.72 USD
Massima perdita consecutiva: -90.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 4
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.85 × 46
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Pepperstone-Demo01
|0.94 × 31
|
ICMarkets-Live11
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2182
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
ICMarkets-Live18
|1.40 × 247
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
Pepperstone-Edge01
|1.64 × 338
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
J2 Default Automate
30USD al mese
184%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
64
100%
1 739
72%
94%
1.61
1.34
USD
USD
49%
1:500