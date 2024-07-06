SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / J2 Blackbox BBLKS
Kwok Leong Ng

J2 Blackbox BBLKS

Kwok Leong Ng
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 184%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 739
Profit Trade:
1 257 (72.28%)
Loss Trade:
482 (27.72%)
Best Trade:
151.65 USD
Worst Trade:
-65.58 USD
Profitto lordo:
6 114.80 USD (275 426 pips)
Perdita lorda:
-3 789.17 USD (266 949 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (57.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.86 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
93.90%
Massimo carico di deposito:
19.89%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.88
Long Trade:
877 (50.43%)
Short Trade:
862 (49.57%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
4.86 USD
Perdita media:
-7.86 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-90.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-260.15 USD (5)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
28.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
295.24 USD (6.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.56% (295.24 USD)
Per equità:
48.86% (863.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 244
EURGBP 242
EURCHF 241
EURJPY 222
GBPCAD 182
AUDNZD 119
EURUSD 100
CADCHF 67
EURAUD 64
CHFJPY 62
EURCAD 49
GBPNZD 45
AUDCHF 34
USDCAD 28
USDCHF 21
NZDCAD 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 285
EURGBP 260
EURCHF 517
EURJPY 251
GBPCAD 121
AUDNZD 159
EURUSD 261
CADCHF 147
EURAUD 58
CHFJPY 71
EURCAD -13
GBPNZD -6
AUDCHF 84
USDCAD 27
USDCHF 80
NZDCAD 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
EURGBP -5.2K
EURCHF 19K
EURJPY 3K
GBPCAD -8.2K
AUDNZD 2.7K
EURUSD 3.4K
CADCHF 6.8K
EURAUD 6.3K
CHFJPY -488
EURCAD -12K
GBPNZD -8.8K
AUDCHF -486
USDCAD -7.5K
USDCHF 1.7K
NZDCAD -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.65 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +57.72 USD
Massima perdita consecutiva: -90.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live2
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 4
MBTrading-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.62 × 13
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.85 × 46
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Pepperstone-Demo01
0.94 × 31
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2182
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
ICMarkets-Live18
1.40 × 247
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
Pepperstone-Edge01
1.64 × 338
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
J2 Default Automate
Non ci sono recensioni
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.25 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.05 13:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 18:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 01:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
