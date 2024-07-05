SegnaliSezioni
Francois Petrus Canosci

Pi Investments MT5 Bot Trader

Francois Petrus Canosci
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 123%
JustMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 660
Profit Trade:
2 930 (62.87%)
Loss Trade:
1 730 (37.12%)
Best Trade:
935.33 USD
Worst Trade:
-557.96 USD
Profitto lordo:
19 516.02 USD (16 438 664 pips)
Perdita lorda:
-18 701.91 USD (22 424 033 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (413.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 682.57 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
97.03%
Massimo carico di deposito:
26.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
2 656 (57.00%)
Short Trade:
2 004 (43.00%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
6.66 USD
Perdita media:
-10.81 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-672.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 730.95 USD (21)
Crescita mensile:
9.29%
Previsione annuale:
112.72%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 441.78 USD
Massimale:
2 850.49 USD (188.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.66% (2 622.55 USD)
Per equità:
47.65% (1 397.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ecn 684
AUDCAD.ecn 599
EURUSD.ecn 546
BTCUSD.ecn 516
EURCHF.ecn 291
USDCAD.ecn 213
GBPUSD.ecn 195
EURAUD.ecn 165
EURJPY.ecn 140
CHFJPY.ecn 137
GBPCAD.ecn 134
USDJPY.ecn 121
EURNZD.ecn 117
AUDUSD.ecn 113
NZDUSD.ecn 84
EURCAD.ecn 76
GBPJPY.ecn 75
GBPAUD.ecn 50
AUDJPY.ecn 48
NZDCAD.ecn 46
GBPNZD.ecn 46
CADJPY.ecn 45
EURGBP.ecn 37
NZDJPY.ecn 34
NZDCHF.ecn 29
GBPCHF.ecn 24
USDCHF.ecn 19
CADCHF.ecn 12
AUDCHF.ecn 11
AUDNZD.ecn 10
META 7
NFLX 6
V 6
TSLA 4
XAUAUD.ecn 3
GS 3
AAPL 2
MSFT 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ecn 2.9K
AUDCAD.ecn -270
EURUSD.ecn 249
BTCUSD.ecn -1.6K
EURCHF.ecn -350
USDCAD.ecn -113
GBPUSD.ecn -46
EURAUD.ecn 303
EURJPY.ecn -127
CHFJPY.ecn 123
GBPCAD.ecn 344
USDJPY.ecn -211
EURNZD.ecn 170
AUDUSD.ecn -211
NZDUSD.ecn 2
EURCAD.ecn 79
GBPJPY.ecn -165
GBPAUD.ecn 13
AUDJPY.ecn 50
NZDCAD.ecn 25
GBPNZD.ecn 8
CADJPY.ecn -15
EURGBP.ecn 43
NZDJPY.ecn -64
NZDCHF.ecn 134
GBPCHF.ecn -5
USDCHF.ecn -150
CADCHF.ecn 72
AUDCHF.ecn -17
AUDNZD.ecn -13
META 59
NFLX -512
V 61
TSLA -90
XAUAUD.ecn -8
GS 88
AAPL 52
MSFT 7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ecn 226K
AUDCAD.ecn -5K
EURUSD.ecn 28K
BTCUSD.ecn -6.9M
EURCHF.ecn -58K
USDCAD.ecn -10K
GBPUSD.ecn 3K
EURAUD.ecn 13K
EURJPY.ecn -17K
CHFJPY.ecn 29K
GBPCAD.ecn 20K
USDJPY.ecn -31K
EURNZD.ecn 32K
AUDUSD.ecn -16K
NZDUSD.ecn 1.1K
EURCAD.ecn 9.7K
GBPJPY.ecn -20K
GBPAUD.ecn 2.8K
AUDJPY.ecn 10K
NZDCAD.ecn 2.6K
GBPNZD.ecn 2.1K
CADJPY.ecn -2.2K
EURGBP.ecn 3.3K
NZDJPY.ecn -5.8K
NZDCHF.ecn 5.6K
GBPCHF.ecn -301
USDCHF.ecn -6.5K
CADCHF.ecn 832
AUDCHF.ecn -2K
AUDNZD.ecn -1.3K
META 360
NFLX -4.0K
V 189
TSLA -212
XAUAUD.ecn -843
GS 177
AAPL 21
MSFT 11
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +935.33 USD
Worst Trade: -558 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +413.61 USD
Massima perdita consecutiva: -672.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Using various Bots with solid back testing of at least 3 years. Aims to produce at least 10%.
Non ci sono recensioni
2025.08.13 22:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 06:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 18:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 11:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 21:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.23 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 19:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pi Investments MT5 Bot Trader
30USD al mese
123%
0
0
USD
6.4K
USD
94
97%
4 660
62%
97%
1.04
0.17
USD
89%
1:500
