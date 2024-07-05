- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 660
Profit Trade:
2 930 (62.87%)
Loss Trade:
1 730 (37.12%)
Best Trade:
935.33 USD
Worst Trade:
-557.96 USD
Profitto lordo:
19 516.02 USD (16 438 664 pips)
Perdita lorda:
-18 701.91 USD (22 424 033 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (413.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 682.57 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
97.03%
Massimo carico di deposito:
26.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
2 656 (57.00%)
Short Trade:
2 004 (43.00%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
6.66 USD
Perdita media:
-10.81 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-672.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 730.95 USD (21)
Crescita mensile:
9.29%
Previsione annuale:
112.72%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 441.78 USD
Massimale:
2 850.49 USD (188.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.66% (2 622.55 USD)
Per equità:
47.65% (1 397.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|684
|AUDCAD.ecn
|599
|EURUSD.ecn
|546
|BTCUSD.ecn
|516
|EURCHF.ecn
|291
|USDCAD.ecn
|213
|GBPUSD.ecn
|195
|EURAUD.ecn
|165
|EURJPY.ecn
|140
|CHFJPY.ecn
|137
|GBPCAD.ecn
|134
|USDJPY.ecn
|121
|EURNZD.ecn
|117
|AUDUSD.ecn
|113
|NZDUSD.ecn
|84
|EURCAD.ecn
|76
|GBPJPY.ecn
|75
|GBPAUD.ecn
|50
|AUDJPY.ecn
|48
|NZDCAD.ecn
|46
|GBPNZD.ecn
|46
|CADJPY.ecn
|45
|EURGBP.ecn
|37
|NZDJPY.ecn
|34
|NZDCHF.ecn
|29
|GBPCHF.ecn
|24
|USDCHF.ecn
|19
|CADCHF.ecn
|12
|AUDCHF.ecn
|11
|AUDNZD.ecn
|10
|META
|7
|NFLX
|6
|V
|6
|TSLA
|4
|XAUAUD.ecn
|3
|GS
|3
|AAPL
|2
|MSFT
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ecn
|2.9K
|AUDCAD.ecn
|-270
|EURUSD.ecn
|249
|BTCUSD.ecn
|-1.6K
|EURCHF.ecn
|-350
|USDCAD.ecn
|-113
|GBPUSD.ecn
|-46
|EURAUD.ecn
|303
|EURJPY.ecn
|-127
|CHFJPY.ecn
|123
|GBPCAD.ecn
|344
|USDJPY.ecn
|-211
|EURNZD.ecn
|170
|AUDUSD.ecn
|-211
|NZDUSD.ecn
|2
|EURCAD.ecn
|79
|GBPJPY.ecn
|-165
|GBPAUD.ecn
|13
|AUDJPY.ecn
|50
|NZDCAD.ecn
|25
|GBPNZD.ecn
|8
|CADJPY.ecn
|-15
|EURGBP.ecn
|43
|NZDJPY.ecn
|-64
|NZDCHF.ecn
|134
|GBPCHF.ecn
|-5
|USDCHF.ecn
|-150
|CADCHF.ecn
|72
|AUDCHF.ecn
|-17
|AUDNZD.ecn
|-13
|META
|59
|NFLX
|-512
|V
|61
|TSLA
|-90
|XAUAUD.ecn
|-8
|GS
|88
|AAPL
|52
|MSFT
|7
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ecn
|226K
|AUDCAD.ecn
|-5K
|EURUSD.ecn
|28K
|BTCUSD.ecn
|-6.9M
|EURCHF.ecn
|-58K
|USDCAD.ecn
|-10K
|GBPUSD.ecn
|3K
|EURAUD.ecn
|13K
|EURJPY.ecn
|-17K
|CHFJPY.ecn
|29K
|GBPCAD.ecn
|20K
|USDJPY.ecn
|-31K
|EURNZD.ecn
|32K
|AUDUSD.ecn
|-16K
|NZDUSD.ecn
|1.1K
|EURCAD.ecn
|9.7K
|GBPJPY.ecn
|-20K
|GBPAUD.ecn
|2.8K
|AUDJPY.ecn
|10K
|NZDCAD.ecn
|2.6K
|GBPNZD.ecn
|2.1K
|CADJPY.ecn
|-2.2K
|EURGBP.ecn
|3.3K
|NZDJPY.ecn
|-5.8K
|NZDCHF.ecn
|5.6K
|GBPCHF.ecn
|-301
|USDCHF.ecn
|-6.5K
|CADCHF.ecn
|832
|AUDCHF.ecn
|-2K
|AUDNZD.ecn
|-1.3K
|META
|360
|NFLX
|-4.0K
|V
|189
|TSLA
|-212
|XAUAUD.ecn
|-843
|GS
|177
|AAPL
|21
|MSFT
|11
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +935.33 USD
Worst Trade: -558 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +413.61 USD
Massima perdita consecutiva: -672.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Using various Bots with solid back testing of at least 3 years. Aims to produce at least 10%.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
123%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
94
97%
4 660
62%
97%
1.04
0.17
USD
USD
89%
1:500