Fintech Evolution LLC

EA MARAVILHA

Fintech Evolution LLC
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 11%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
86 (83.49%)
Loss Trade:
17 (16.50%)
Best Trade:
15.89 EUR
Worst Trade:
-7.27 EUR
Profitto lordo:
356.75 EUR (6 923 pips)
Perdita lorda:
-39.66 EUR (5 967 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (162.21 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
162.21 EUR (28)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
86.37%
Massimo carico di deposito:
3.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
20.82
Long Trade:
64 (62.14%)
Short Trade:
39 (37.86%)
Fattore di profitto:
9.00
Profitto previsto:
3.08 EUR
Profitto medio:
4.15 EUR
Perdita media:
-2.33 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-15.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-15.23 EUR (4)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.64%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 EUR
Massimale:
15.23 EUR (0.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.47% (15.23 EUR)
Per equità:
20.28% (599.80 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 36
AUDNZD 28
AUDCAD 23
NZDCAD 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 330
AUDNZD 14
AUDCAD 11
NZDCAD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
AUDNZD 1.6K
AUDCAD -517
NZDCAD -82
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.89 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +162.21 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.23 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-8
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 30
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 25
ICMarkets-Live12
0.00 × 10
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Equiti-Live
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
JFD-Live02
0.00 × 2
36 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 01:11
Share of trading days is too low
2025.07.10 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 41 days. This comprises 12.02% of days out of the 341 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.64% of days out of 341 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 16:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 14:52
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.97% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 02:14
Share of trading days is too low
2025.04.06 08:15
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 13.67% of days out of the 278 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 08:15
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.24% of days out of 278 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 02:10
Share of trading days is too low
2025.01.19 09:37
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 14.43% of days out of the 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.19 09:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.09 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.