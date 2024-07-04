- Crescita
Trade:
103
Profit Trade:
86 (83.49%)
Loss Trade:
17 (16.50%)
Best Trade:
15.89 EUR
Worst Trade:
-7.27 EUR
Profitto lordo:
356.75 EUR (6 923 pips)
Perdita lorda:
-39.66 EUR (5 967 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (162.21 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
162.21 EUR (28)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
86.37%
Massimo carico di deposito:
3.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
20.82
Long Trade:
64 (62.14%)
Short Trade:
39 (37.86%)
Fattore di profitto:
9.00
Profitto previsto:
3.08 EUR
Profitto medio:
4.15 EUR
Perdita media:
-2.33 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-15.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-15.23 EUR (4)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.64%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 EUR
Massimale:
15.23 EUR (0.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.47% (15.23 EUR)
Per equità:
20.28% (599.80 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|36
|AUDNZD
|28
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|330
|AUDNZD
|14
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|AUDNZD
|1.6K
|AUDCAD
|-517
|NZDCAD
|-82
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +15.89 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +162.21 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.23 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 30
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 25
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 10
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
Equiti-Live
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
