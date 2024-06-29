- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 088
Profit Trade:
854 (78.49%)
Loss Trade:
234 (21.51%)
Best Trade:
99.92 USD
Worst Trade:
-322.95 USD
Profitto lordo:
4 756.19 USD (26 080 487 pips)
Perdita lorda:
-3 968.45 USD (4 569 871 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (165.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
368.43 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.10%
Massimo carico di deposito:
14.41%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
909 (83.55%)
Short Trade:
179 (16.45%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-16.96 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-24.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.95 USD (1)
Crescita mensile:
4.57%
Previsione annuale:
55.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 274.97 USD (70.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.67% (2 274.97 USD)
Per equità:
77.81% (1 226.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GER40Cash
|200
|US500Cash
|167
|JP225Cash
|156
|GOLD
|129
|US30Cash
|53
|EU50Cash
|53
|ETHUSD
|43
|US100Cash
|40
|US2000Cash
|35
|BTCUSD
|34
|UK100Cash
|25
|AUDUSD
|19
|FRA40Cash
|14
|DOTUSD
|14
|GBPUSD
|12
|AVAXUSD
|10
|China50Cash
|9
|OPUSD
|7
|EURUSD
|6
|SOLUSD
|6
|ChinaHCash
|5
|XRPUSD
|5
|DOGEUSD
|4
|HK50Cash
|3
|AUS200Cash
|3
|ADAUSD
|3
|AUDJPY
|2
|SILVER
|1
|GBPNZD
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NEARUSD
|1
|LTCUSD
|1
|ETCUSD
|1
|SHIBUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GER40Cash
|1.6K
|US500Cash
|-210
|JP225Cash
|3
|GOLD
|592
|US30Cash
|405
|EU50Cash
|163
|ETHUSD
|140
|US100Cash
|163
|US2000Cash
|42
|BTCUSD
|72
|UK100Cash
|36
|AUDUSD
|46
|FRA40Cash
|26
|DOTUSD
|5
|GBPUSD
|15
|AVAXUSD
|8
|China50Cash
|-23
|OPUSD
|-4
|EURUSD
|-12
|SOLUSD
|24
|ChinaHCash
|8
|XRPUSD
|-52
|DOGEUSD
|-26
|HK50Cash
|11
|AUS200Cash
|0
|ADAUSD
|11
|AUDJPY
|-9
|SILVER
|37
|GBPNZD
|1
|EURJPY
|9
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|0
|NEARUSD
|-5
|LTCUSD
|13
|ETCUSD
|0
|SHIBUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GER40Cash
|1.5M
|US500Cash
|-210K
|JP225Cash
|3.8K
|GOLD
|57K
|US30Cash
|405K
|EU50Cash
|148K
|ETHUSD
|700K
|US100Cash
|163K
|US2000Cash
|15K
|BTCUSD
|719K
|UK100Cash
|28K
|AUDUSD
|4.6K
|FRA40Cash
|25K
|DOTUSD
|716
|GBPUSD
|1.9K
|AVAXUSD
|632
|China50Cash
|-122K
|OPUSD
|-216
|EURUSD
|-1.2K
|SOLUSD
|4.8K
|ChinaHCash
|64K
|XRPUSD
|-65K
|DOGEUSD
|-4.3K
|HK50Cash
|845
|AUS200Cash
|-580
|ADAUSD
|12K
|AUDJPY
|-1.4K
|SILVER
|737
|GBPNZD
|204
|EURJPY
|1.4K
|CADJPY
|210
|GBPJPY
|38
|NEARUSD
|-226
|LTCUSD
|1.8K
|ETCUSD
|9
|SHIBUSD
|-60
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.92 USD
Worst Trade: -323 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +165.97 USD
Massima perdita consecutiva: -24.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 7
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 8
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 4
|
XMMena-MT5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
GAFXTrading-Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.07 × 101
|
Exness-MT5Real2
|0.09 × 67
|
XMGlobal-MT5 12
|0.13 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.15 × 33
|
Tickmill-Live
|0.23 × 60
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.24 × 100
|
XMGlobal-MT5
|0.26 × 50
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMTrading-MT5 3
|0.33 × 258
|
Alpari-MT5
|0.34 × 156
|
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 33
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Manual trading strategy based on Fundamental and Technical analysis. I expected 5-15% average monthly rewards based on market liquidity and conditions. No martingal or accumulation methods used. Max DD expected is 5-20% .
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
103%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
69
0%
1 088
78%
98%
1.19
0.72
USD
USD
78%
1:500