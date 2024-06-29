SegnaliSezioni
Basem Elshoubky

MidRisk

Basem Elshoubky
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 103%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 088
Profit Trade:
854 (78.49%)
Loss Trade:
234 (21.51%)
Best Trade:
99.92 USD
Worst Trade:
-322.95 USD
Profitto lordo:
4 756.19 USD (26 080 487 pips)
Perdita lorda:
-3 968.45 USD (4 569 871 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (165.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
368.43 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.10%
Massimo carico di deposito:
14.41%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
909 (83.55%)
Short Trade:
179 (16.45%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-16.96 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-24.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.95 USD (1)
Crescita mensile:
4.57%
Previsione annuale:
55.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 274.97 USD (70.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.67% (2 274.97 USD)
Per equità:
77.81% (1 226.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER40Cash 200
US500Cash 167
JP225Cash 156
GOLD 129
US30Cash 53
EU50Cash 53
ETHUSD 43
US100Cash 40
US2000Cash 35
BTCUSD 34
UK100Cash 25
AUDUSD 19
FRA40Cash 14
DOTUSD 14
GBPUSD 12
AVAXUSD 10
China50Cash 9
OPUSD 7
EURUSD 6
SOLUSD 6
ChinaHCash 5
XRPUSD 5
DOGEUSD 4
HK50Cash 3
AUS200Cash 3
ADAUSD 3
AUDJPY 2
SILVER 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
NEARUSD 1
LTCUSD 1
ETCUSD 1
SHIBUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER40Cash 1.6K
US500Cash -210
JP225Cash 3
GOLD 592
US30Cash 405
EU50Cash 163
ETHUSD 140
US100Cash 163
US2000Cash 42
BTCUSD 72
UK100Cash 36
AUDUSD 46
FRA40Cash 26
DOTUSD 5
GBPUSD 15
AVAXUSD 8
China50Cash -23
OPUSD -4
EURUSD -12
SOLUSD 24
ChinaHCash 8
XRPUSD -52
DOGEUSD -26
HK50Cash 11
AUS200Cash 0
ADAUSD 11
AUDJPY -9
SILVER 37
GBPNZD 1
EURJPY 9
CADJPY 1
GBPJPY 0
NEARUSD -5
LTCUSD 13
ETCUSD 0
SHIBUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER40Cash 1.5M
US500Cash -210K
JP225Cash 3.8K
GOLD 57K
US30Cash 405K
EU50Cash 148K
ETHUSD 700K
US100Cash 163K
US2000Cash 15K
BTCUSD 719K
UK100Cash 28K
AUDUSD 4.6K
FRA40Cash 25K
DOTUSD 716
GBPUSD 1.9K
AVAXUSD 632
China50Cash -122K
OPUSD -216
EURUSD -1.2K
SOLUSD 4.8K
ChinaHCash 64K
XRPUSD -65K
DOGEUSD -4.3K
HK50Cash 845
AUS200Cash -580
ADAUSD 12K
AUDJPY -1.4K
SILVER 737
GBPNZD 204
EURJPY 1.4K
CADJPY 210
GBPJPY 38
NEARUSD -226
LTCUSD 1.8K
ETCUSD 9
SHIBUSD -60
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.92 USD
Worst Trade: -323 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +165.97 USD
Massima perdita consecutiva: -24.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 7
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 4
XMMena-MT5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
GAFXTrading-Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.07 × 101
Exness-MT5Real2
0.09 × 67
XMGlobal-MT5 12
0.13 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.15 × 33
Tickmill-Live
0.23 × 60
KuberaCapitalMarkets-Server
0.24 × 100
XMGlobal-MT5
0.26 × 50
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
Alpari-MT5
0.34 × 156
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 33
12 più
Manual trading strategy based on Fundamental and Technical analysis. I expected 5-15% average monthly rewards based on market liquidity and conditions. No martingal or accumulation methods used. Max DD expected is 5-20% .
Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.25 09:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 05:31
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 14:04
No swaps are charged
2025.02.18 14:04
No swaps are charged
2025.02.06 22:44
No swaps are charged on the signal account
2025.01.27 11:48
No swaps are charged
2025.01.27 11:48
No swaps are charged
2025.01.14 02:47
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
