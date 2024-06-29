- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
693
Profit Trade:
489 (70.56%)
Loss Trade:
204 (29.44%)
Best Trade:
93.46 USD
Worst Trade:
-241.40 USD
Profitto lordo:
1 955.55 USD (100 838 pips)
Perdita lorda:
-2 972.24 USD (110 900 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (28.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.46 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
95.25%
Massimo carico di deposito:
116.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
361 (52.09%)
Short Trade:
332 (47.91%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-1.47 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-14.57 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 168.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 168.56 USD (6)
Crescita mensile:
-23.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 394.79 USD
Massimale:
1 429.46 USD (78.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.55% (1 429.46 USD)
Per equità:
74.31% (1 048.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|212
|AUDNZD
|138
|NZDUSD
|87
|EURGBP
|70
|NZDCAD
|45
|CADCHF
|42
|EURUSD
|40
|AUDCAD
|31
|GBPCAD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|377
|AUDNZD
|-423
|NZDUSD
|176
|EURGBP
|56
|NZDCAD
|43
|CADCHF
|88
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|34
|GBPCAD
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|19K
|AUDNZD
|-14K
|NZDUSD
|8.3K
|EURGBP
|-4.1K
|NZDCAD
|4K
|CADCHF
|1.1K
|EURUSD
|-7.2K
|AUDCAD
|3K
|GBPCAD
|-19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.46 USD
Worst Trade: -241 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1 168.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.36 × 58
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.38 × 73
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.55 × 193
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2170
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
177 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni