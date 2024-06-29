SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PSC1
Ming Leong Lau

PSC1

Ming Leong Lau
0 recensioni
66 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -69%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
693
Profit Trade:
489 (70.56%)
Loss Trade:
204 (29.44%)
Best Trade:
93.46 USD
Worst Trade:
-241.40 USD
Profitto lordo:
1 955.55 USD (100 838 pips)
Perdita lorda:
-2 972.24 USD (110 900 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (28.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.46 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
95.25%
Massimo carico di deposito:
116.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
361 (52.09%)
Short Trade:
332 (47.91%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-1.47 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-14.57 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 168.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 168.56 USD (6)
Crescita mensile:
-23.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 394.79 USD
Massimale:
1 429.46 USD (78.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.55% (1 429.46 USD)
Per equità:
74.31% (1 048.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 212
AUDNZD 138
NZDUSD 87
EURGBP 70
NZDCAD 45
CADCHF 42
EURUSD 40
AUDCAD 31
GBPCAD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF 377
AUDNZD -423
NZDUSD 176
EURGBP 56
NZDCAD 43
CADCHF 88
EURUSD 26
AUDCAD 34
GBPCAD -1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF 19K
AUDNZD -14K
NZDUSD 8.3K
EURGBP -4.1K
NZDCAD 4K
CADCHF 1.1K
EURUSD -7.2K
AUDCAD 3K
GBPCAD -19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.46 USD
Worst Trade: -241 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1 168.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
MBTrading-Live
0.17 × 6
Pepperstone-Demo01
0.36 × 58
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.38 × 73
Tickmill-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.55 × 193
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2170
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
177 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 12:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 23:26
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 20:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.02 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.29 21:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.19 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 07:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 10:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.12 17:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.05 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
