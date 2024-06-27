SegnaliSezioni
Ka Wai Chiong

BBLKSR Van

Ka Wai Chiong
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 188 USD al mese
crescita dal 2024 13%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 172
Profit Trade:
1 521 (70.02%)
Loss Trade:
651 (29.97%)
Best Trade:
1 364.47 USD
Worst Trade:
-792.59 USD
Profitto lordo:
34 633.33 USD (307 013 pips)
Perdita lorda:
-29 904.68 USD (300 319 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (109.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 867.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
99.85%
Massimo carico di deposito:
8.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
1 017 (46.82%)
Short Trade:
1 155 (53.18%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.18 USD
Profitto medio:
22.77 USD
Perdita media:
-45.94 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-2.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 944.46 USD (12)
Crescita mensile:
0.52%
Previsione annuale:
6.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 551.81 USD
Massimale:
5 373.79 USD (41.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.37% (5 373.79 USD)
Per equità:
26.02% (10 969.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD+ 554
EURGBP+ 421
EURUSD+ 302
USDCAD+ 260
CADCHF+ 125
AUDCAD+ 124
EURCHF+ 121
EURJPY+ 87
AUDCHF+ 44
GBPUSD+ 26
AUDUSD+ 26
NZDCAD+ 23
CADJPY+ 22
USDCHF+ 19
XAUUSD+ 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD+ 3.1K
EURGBP+ -2.3K
EURUSD+ 378
USDCAD+ -103
CADCHF+ 3K
AUDCAD+ -3.2K
EURCHF+ 2K
EURJPY+ 885
AUDCHF+ 332
GBPUSD+ 177
AUDUSD+ 230
NZDCAD+ 66
CADJPY+ 63
USDCHF+ 150
XAUUSD+ -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD+ 24K
EURGBP+ -606
EURUSD+ -7.5K
USDCAD+ -40K
CADCHF+ 8.6K
AUDCAD+ -1.1K
EURCHF+ 10K
EURJPY+ 7.1K
AUDCHF+ 4.3K
GBPUSD+ -1.3K
AUDUSD+ -4.2K
NZDCAD+ 2.7K
CADJPY+ 1.9K
USDCHF+ 3.9K
XAUUSD+ -108
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 364.47 USD
Worst Trade: -793 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +109.79 USD
Massima perdita consecutiva: -2.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.22 10:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 14:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.30 09:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.27 21:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.20 09:36
No swaps are charged
2024.08.20 09:36
No swaps are charged
2024.08.12 09:30
No swaps are charged on the signal account
2024.07.24 05:22
No swaps are charged
2024.07.24 05:22
No swaps are charged
2024.07.10 23:23
No swaps are charged on the signal account
2024.06.28 23:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.28 03:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.28 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
