Trade:
1 440
Profit Trade:
1 274 (88.47%)
Loss Trade:
166 (11.53%)
Best Trade:
5 471.27 HKD
Worst Trade:
-2 502.95 HKD
Profitto lordo:
68 046.68 HKD (210 914 pips)
Perdita lorda:
-36 035.59 HKD (190 871 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (665.23 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
6 601.51 HKD (20)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
26.44%
Massimo carico di deposito:
33.99%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
6.32
Long Trade:
732 (50.83%)
Short Trade:
708 (49.17%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
22.23 HKD
Profitto medio:
53.41 HKD
Perdita media:
-217.08 HKD
Massime perdite consecutive:
4 (-5 067.51 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-5 067.51 HKD (4)
Crescita mensile:
1.48%
Previsione annuale:
19.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
5 067.51 HKD (17.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.04% (5 067.51 HKD)
Per equità:
60.50% (29 796.80 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1379
|AUDJPY
|34
|GBPUSD
|13
|AUDNZD
|4
|EURCAD
|3
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|3.8K
|AUDJPY
|100
|GBPUSD
|20
|AUDNZD
|-46
|EURCAD
|95
|USDCAD
|25
|AUDUSD
|28
|GBPNZD
|90
|AUDCAD
|9
|NZDCHF
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|17K
|AUDJPY
|-1.3K
|GBPUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-2.5K
|EURCAD
|1.9K
|USDCAD
|525
|AUDUSD
|686
|GBPNZD
|1.5K
|AUDCAD
|309
|NZDCHF
|231
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 471.27 HKD
Worst Trade: -2 503 HKD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +665.23 HKD
Massima perdita consecutiva: -5 067.51 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
|
VantageInternational-Live 11
|0.57 × 7
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Demo
|4.14 × 14
|
RadexMarkets-Real 6
|6.50 × 8
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|11.31 × 88
Non ci sono recensioni
