Ka Yee Fung

ACE V3647

Ka Yee Fung
0 recensioni
Affidabilità
107 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2023 184%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 440
Profit Trade:
1 274 (88.47%)
Loss Trade:
166 (11.53%)
Best Trade:
5 471.27 HKD
Worst Trade:
-2 502.95 HKD
Profitto lordo:
68 046.68 HKD (210 914 pips)
Perdita lorda:
-36 035.59 HKD (190 871 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (665.23 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
6 601.51 HKD (20)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
26.44%
Massimo carico di deposito:
33.99%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
6.32
Long Trade:
732 (50.83%)
Short Trade:
708 (49.17%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
22.23 HKD
Profitto medio:
53.41 HKD
Perdita media:
-217.08 HKD
Massime perdite consecutive:
4 (-5 067.51 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-5 067.51 HKD (4)
Crescita mensile:
1.48%
Previsione annuale:
19.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
5 067.51 HKD (17.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.04% (5 067.51 HKD)
Per equità:
60.50% (29 796.80 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 1379
AUDJPY 34
GBPUSD 13
AUDNZD 4
EURCAD 3
USDCAD 2
AUDUSD 2
GBPNZD 1
AUDCAD 1
NZDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 3.8K
AUDJPY 100
GBPUSD 20
AUDNZD -46
EURCAD 95
USDCAD 25
AUDUSD 28
GBPNZD 90
AUDCAD 9
NZDCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 17K
AUDJPY -1.3K
GBPUSD 1.6K
AUDNZD -2.5K
EURCAD 1.9K
USDCAD 525
AUDUSD 686
GBPNZD 1.5K
AUDCAD 309
NZDCHF 231
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 471.27 HKD
Worst Trade: -2 503 HKD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +665.23 HKD
Massima perdita consecutiva: -5 067.51 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
VantageInternational-Live 11
0.57 × 7
E8Funding-Demo
1.00 × 4
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
RadexMarkets-Real 6
6.50 × 8
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
11.31 × 88
Non ci sono recensioni
2025.05.06 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.