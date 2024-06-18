- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
129 (73.29%)
Loss Trade:
47 (26.70%)
Best Trade:
170.65 USD
Worst Trade:
-124.01 USD
Profitto lordo:
3 530.46 USD (83 771 pips)
Perdita lorda:
-1 616.46 USD (63 692 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (2 230.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 230.92 USD (66)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
129.03%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
147 (83.52%)
Short Trade:
29 (16.48%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
10.88 USD
Profitto medio:
27.37 USD
Perdita media:
-34.39 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-724.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-724.47 USD (22)
Crescita mensile:
-1.23%
Previsione annuale:
-14.94%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.34 USD
Massimale:
1 059.52 USD (13.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.64% (1 059.23 USD)
Per equità:
75.06% (3 871.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +170.65 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +2 230.92 USD
Massima perdita consecutiva: -724.47 USD
|
FxPro-MT5
|7.87 × 337
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
70
48%
176
73%
100%
2.18
10.88
USD
USD
75%
1:50