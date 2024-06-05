SegnaliSezioni
Akihiro Tanaka

Akatsuki

Akihiro Tanaka
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 50%
ICMarkets-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
95 (66.90%)
Loss Trade:
47 (33.10%)
Best Trade:
18.74 USD
Worst Trade:
-14.04 USD
Profitto lordo:
260.67 USD (29 455 pips)
Perdita lorda:
-210.81 USD (19 256 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (75.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.30 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
3.39%
Massimo carico di deposito:
4.85%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
141 (99.30%)
Short Trade:
1 (0.70%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
2.74 USD
Perdita media:
-4.49 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-24.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.52 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
81.61 USD (35.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.26% (81.61 USD)
Per equità:
9.35% (11.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 50
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.74 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +75.30 USD
Massima perdita consecutiva: -24.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live01
0.00 × 4
RoboForexEU-ProCent
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.33 × 3
ICMarkets-Live09
0.40 × 10
ICMarkets-Live02
0.50 × 6
Tradeview-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.80 × 10
ICMarkets-Live12
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.88 × 58
ICMarkets-Live05
0.91 × 11
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.07 × 14
ICMarkets-Live10
1.13 × 16
PepperstoneUK-Edge10
1.13 × 32
ICMarketsSC-Live24
1.17 × 6
82 più
Non ci sono recensioni
2025.10.05 03:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 23:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 21:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.18 21:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 20:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 21:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.09 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.12 12:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.09 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.09 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.04 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.02 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 14:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.11.26 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
