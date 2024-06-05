- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
95 (66.90%)
Loss Trade:
47 (33.10%)
Best Trade:
18.74 USD
Worst Trade:
-14.04 USD
Profitto lordo:
260.67 USD (29 455 pips)
Perdita lorda:
-210.81 USD (19 256 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (75.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.30 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
3.39%
Massimo carico di deposito:
4.85%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
141 (99.30%)
Short Trade:
1 (0.70%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
2.74 USD
Perdita media:
-4.49 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-24.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.52 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
81.61 USD (35.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.26% (81.61 USD)
Per equità:
9.35% (11.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|50
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.74 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +75.30 USD
Massima perdita consecutiva: -24.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.40 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 6
|
Tradeview-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 10
|
ICMarkets-Live12
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.88 × 58
|
ICMarkets-Live05
|0.91 × 11
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.07 × 14
|
ICMarkets-Live10
|1.13 × 16
|
PepperstoneUK-Edge10
|1.13 × 32
|
ICMarketsSC-Live24
|1.17 × 6
