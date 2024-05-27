SegnaliSezioni
Arturo

Arturo Sirvent Cutillas
0 recensioni
Affidabilità
107 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 2%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
406
Profit Trade:
214 (52.70%)
Loss Trade:
192 (47.29%)
Best Trade:
1 864.19 USD
Worst Trade:
-1 141.49 USD
Profitto lordo:
44 170.74 USD (153 020 pips)
Perdita lorda:
-41 759.58 USD (68 476 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3 129.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 117.96 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
38.39%
Massimo carico di deposito:
37.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
158 (38.92%)
Short Trade:
248 (61.08%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
5.94 USD
Profitto medio:
206.41 USD
Perdita media:
-217.50 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-3 085.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 085.13 USD (17)
Crescita mensile:
-0.84%
Previsione annuale:
-10.21%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 634.66 USD
Massimale:
6 357.08 USD (5.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.89% (6 311.62 USD)
Per equità:
0.60% (623.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 102
NZDUSD 33
USDCAD 30
GDAXI 30
USDCHF 26
AUDUSD 23
GBPJPY 23
XAUUSD 16
XTIUSD 15
XAGUSD 15
GBPUSD 14
SP500 11
NDX 10
UK100 10
EURJPY 9
EURGBP 7
USDJPY 6
STOXX50E 5
EURAUD 5
EURCHF 3
WS30 2
STZ 1
POOL 1
OXY 1
AMZN 1
IBKR 1
GOOGL 1
AAPL 1
NVDA 1
TSLA 1
MSFT 1
META 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -197
NZDUSD -79
USDCAD -1.8K
GDAXI 1.7K
USDCHF 435
AUDUSD 322
GBPJPY 2.5K
XAUUSD 1.6K
XTIUSD 957
XAGUSD 868
GBPUSD -1.2K
SP500 -729
NDX 2K
UK100 56
EURJPY -112
EURGBP -2.7K
USDJPY 180
STOXX50E -192
EURAUD -786
EURCHF -103
WS30 -645
STZ -1
POOL -36
OXY 1
AMZN 1
IBKR 5
GOOGL 2
AAPL 4
NVDA 5
TSLA 85
MSFT 73
META 105
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.2K
NZDUSD 693
USDCAD -4.1K
GDAXI 15K
USDCHF 4.7K
AUDUSD 611
GBPJPY 14K
XAUUSD 3.2K
XTIUSD 1K
XAGUSD 3.3K
GBPUSD 1.1K
SP500 3K
NDX 14K
UK100 1.7K
EURJPY -1.2K
EURGBP -924
USDJPY 1.1K
STOXX50E -243
EURAUD -1.6K
EURCHF -561
WS30 -555
STZ -105
POOL -1.7K
OXY 78
AMZN 159
IBKR 490
GOOGL 263
AAPL 394
NVDA 470
TSLA 8.7K
MSFT 7.6K
META 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 864.19 USD
Worst Trade: -1 141 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +3 129.53 USD
Massima perdita consecutiva: -3 085.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 145
Darwinex-Live
1.22 × 3390
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 7
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.63 × 43
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 322
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
14 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
No swaps are charged
2025.08.19 15:17
No swaps are charged
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No swaps are charged
2025.08.19 13:17
No swaps are charged
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
