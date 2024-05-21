SegnaliSezioni
Andrea Gravina

GTR800

Andrea Gravina
0 recensioni
103 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -69%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 705
Profit Trade:
5 591 (72.56%)
Loss Trade:
2 114 (27.44%)
Best Trade:
1 038.07 EUR
Worst Trade:
-1 105.06 EUR
Profitto lordo:
38 660.05 EUR (893 704 pips)
Perdita lorda:
-44 115.00 EUR (1 025 755 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (43.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 050.50 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
89.25%
Massimo carico di deposito:
22.22%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
3 879 (50.34%)
Short Trade:
3 826 (49.66%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.71 EUR
Profitto medio:
6.91 EUR
Perdita media:
-20.87 EUR
Massime perdite consecutive:
35 (-13 395.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13 395.31 EUR (35)
Crescita mensile:
-1.96%
Previsione annuale:
-25.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 592.46 EUR
Massimale:
18 432.46 EUR (103.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.62% (18 432.16 EUR)
Per equità:
87.36% (13 405.47 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD. 7346
XAUUSD. 359
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD. -6.1K
XAUUSD. -171
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD. -117K
XAUUSD. -6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 038.07 EUR
Worst Trade: -1 105 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +43.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -13 395.31 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopFXGlobal-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.31 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 06:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 13:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.25 21:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.23 09:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.16 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.13 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.04 15:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.03 05:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.01 13:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.01 13:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.01 09:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
