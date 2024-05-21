- Crescita
Trade:
7 705
Profit Trade:
5 591 (72.56%)
Loss Trade:
2 114 (27.44%)
Best Trade:
1 038.07 EUR
Worst Trade:
-1 105.06 EUR
Profitto lordo:
38 660.05 EUR (893 704 pips)
Perdita lorda:
-44 115.00 EUR (1 025 755 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (43.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 050.50 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
89.25%
Massimo carico di deposito:
22.22%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
3 879 (50.34%)
Short Trade:
3 826 (49.66%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.71 EUR
Profitto medio:
6.91 EUR
Perdita media:
-20.87 EUR
Massime perdite consecutive:
35 (-13 395.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13 395.31 EUR (35)
Crescita mensile:
-1.96%
Previsione annuale:
-25.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 592.46 EUR
Massimale:
18 432.46 EUR (103.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.62% (18 432.16 EUR)
Per equità:
87.36% (13 405.47 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.
|7346
|XAUUSD.
|359
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.
|-6.1K
|XAUUSD.
|-171
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.
|-117K
|XAUUSD.
|-6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +1 038.07 EUR
Worst Trade: -1 105 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +43.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -13 395.31 EUR
30USD al mese
-69%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
103
99%
7 705
72%
89%
0.87
-0.71
EUR
EUR
91%
1:500