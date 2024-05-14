- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 150
Profit Trade:
1 130 (98.26%)
Loss Trade:
20 (1.74%)
Best Trade:
6.91 USD
Worst Trade:
-5.80 USD
Profitto lordo:
1 055.53 USD (924 902 pips)
Perdita lorda:
-25.46 USD (45 887 pips)
Vincite massime consecutive:
239 (111.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
206.03 USD (133)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
95.88%
Massimo carico di deposito:
3.86%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
76.53
Long Trade:
1 145 (99.57%)
Short Trade:
5 (0.43%)
Fattore di profitto:
41.46
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-1.27 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-13.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.46 USD (8)
Crescita mensile:
0.69%
Previsione annuale:
8.36%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.46 USD (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (13.46 USD)
Per equità:
45.32% (973.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|1147
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SpotCrude
|1K
|EURUSD
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SpotCrude
|780K
|EURUSD
|-852
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.91 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 133
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +111.66 USD
Massima perdita consecutiva: -13.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FinFX-Live
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 189
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 61
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 36
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
JFD-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
186 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Spot Crude Only
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
89%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
72
96%
1 150
98%
96%
41.45
0.90
USD
USD
45%
1:200