Songkiet Manoharn

B832GRID

Songkiet Manoharn
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 89%
Pepperstone-Edge05
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 150
Profit Trade:
1 130 (98.26%)
Loss Trade:
20 (1.74%)
Best Trade:
6.91 USD
Worst Trade:
-5.80 USD
Profitto lordo:
1 055.53 USD (924 902 pips)
Perdita lorda:
-25.46 USD (45 887 pips)
Vincite massime consecutive:
239 (111.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
206.03 USD (133)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
95.88%
Massimo carico di deposito:
3.86%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
76.53
Long Trade:
1 145 (99.57%)
Short Trade:
5 (0.43%)
Fattore di profitto:
41.46
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-1.27 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-13.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.46 USD (8)
Crescita mensile:
0.69%
Previsione annuale:
8.36%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.46 USD (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (13.46 USD)
Per equità:
45.32% (973.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SpotCrude 1147
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SpotCrude 1K
EURUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SpotCrude 780K
EURUSD -852
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.91 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 133
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +111.66 USD
Massima perdita consecutiva: -13.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FinFX-Live
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 189
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 61
ICMarkets-Live17
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 36
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
JFD-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Swissquote-Real2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
186 più
Spot Crude Only
Non ci sono recensioni
2025.08.18 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 17:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 22:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 22:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 05:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 19:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.