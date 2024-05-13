- Crescita
Trade:
376
Profit Trade:
354 (94.14%)
Loss Trade:
22 (5.85%)
Best Trade:
1 804.52 USD
Worst Trade:
-3 436.03 USD
Profitto lordo:
25 416.42 USD (2 569 927 pips)
Perdita lorda:
-16 227.43 USD (937 150 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (642.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 925.53 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
61.20%
Massimo carico di deposito:
305.36%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
376 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
24.44 USD
Profitto medio:
71.80 USD
Perdita media:
-737.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10 374.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 374.84 USD (4)
Crescita mensile:
36.20%
Previsione annuale:
439.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13 229.50 USD (65.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.10% (13 229.50 USD)
Per equità:
95.61% (2 867.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 804.52 USD
Worst Trade: -3 436 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +642.96 USD
Massima perdita consecutiva: -10 374.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
