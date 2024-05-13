- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
46 (65.71%)
Loss Trade:
24 (34.29%)
Best Trade:
91.01 USD
Worst Trade:
-164.74 USD
Profitto lordo:
884.45 USD (705 732 pips)
Perdita lorda:
-1 539.04 USD (1 295 141 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (192.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.53 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
77.97%
Massimo carico di deposito:
11.81%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
20 (28.57%)
Short Trade:
50 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-9.35 USD
Profitto medio:
19.23 USD
Perdita media:
-64.13 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-964.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-964.62 USD (10)
Crescita mensile:
-14.17%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
868.61 USD
Massimale:
1 049.84 USD (19.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.97% (1 049.84 USD)
Per equità:
34.26% (990.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|BTCUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-665
|BTCUSD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-689K
|BTCUSD
|100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.01 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +192.24 USD
Massima perdita consecutiva: -964.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
62 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-13%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
20
0%
70
65%
78%
0.57
-9.35
USD
USD
34%
1:200