SegnaliSezioni
German Mazzaferro

Forex and stocks miner

German Mazzaferro
0 recensioni
Affidabilità
120 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 113%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 414
Profit Trade:
839 (59.33%)
Loss Trade:
575 (40.66%)
Best Trade:
104.05 USD
Worst Trade:
-156.61 USD
Profitto lordo:
8 661.18 USD (5 216 660 pips)
Perdita lorda:
-8 007.15 USD (3 973 950 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (288.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
288.36 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
96.12%
Massimo carico di deposito:
47.06%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
985 (69.66%)
Short Trade:
429 (30.34%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
10.32 USD
Perdita media:
-13.93 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-285.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-320.69 USD (4)
Crescita mensile:
11.70%
Previsione annuale:
142.01%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
81.59 USD
Massimale:
528.81 USD (40.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.02% (528.38 USD)
Per equità:
40.16% (316.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 109
TSLA 88
BTCUSD 84
AUDCAD 79
USDJPY 78
XAUUSD 76
.US500Cash 62
NVDA 59
BAC 59
AUDUSD 56
AAPL 54
IBM 54
EURCAD 53
EURUSD 47
MSFT 42
.USTECHCash 39
WTI 37
AMZN 33
NZDJPY 31
WMT 28
META 26
EURJPY 25
USDCAD 21
GBPNZD 20
GBPUSD 20
LLY 16
NZDCAD 13
.US30Cash 13
CAT 11
XAGUSD 10
BTCEUR 8
BA 8
JPM 8
SBUX 6
AUDNZD 5
PYPL 5
EURCHF 5
.DE40Cash 4
EURGBP 3
EBAY 3
GOOGL 3
GS 3
GBPAUD 2
DAL 2
DIS 1
EURAUD 1
XOM 1
INTC 1
VZ 1
MMM 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 103
TSLA 57
BTCUSD -85
AUDCAD 14
USDJPY -30
XAUUSD -116
.US500Cash -46
NVDA 347
BAC 43
AUDUSD 118
AAPL 295
IBM 495
EURCAD 230
EURUSD -140
MSFT -142
.USTECHCash -31
WTI -27
AMZN -20
NZDJPY 34
WMT -22
META 45
EURJPY -3
USDCAD 17
GBPNZD -33
GBPUSD -43
LLY -44
NZDCAD -3
.US30Cash 44
CAT 6
XAGUSD -188
BTCEUR -21
BA -73
JPM 10
SBUX -12
AUDNZD -15
PYPL -42
EURCHF -49
.DE40Cash -21
EURGBP 0
EBAY 5
GOOGL 13
GS -1
GBPAUD -12
DAL -2
DIS 10
EURAUD 0
XOM -5
INTC -6
VZ -5
MMM 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 474
TSLA 15K
BTCUSD 1.5M
AUDCAD 8.6K
USDJPY -2.4K
XAUUSD -103K
.US500Cash 449
NVDA 33K
BAC 15
AUDUSD 4.3K
AAPL 7.8K
IBM 8.8K
EURCAD 12K
EURUSD -3.6K
MSFT -3.8K
.USTECHCash 7.3K
WTI -106
AMZN -1.3K
NZDJPY 4.7K
WMT -31
META 650
EURJPY 4.9K
USDCAD 2.7K
GBPNZD -4.8K
GBPUSD -1.3K
LLY -2.1K
NZDCAD 28
.US30Cash 6.1K
CAT 352
XAGUSD -238K
BTCEUR -24K
BA -208
JPM 1.2K
SBUX -577
AUDNZD -1.6K
PYPL -1.3K
EURCHF -1.4K
.DE40Cash -3.4K
EURGBP 222
EBAY 138
GOOGL 1.3K
GS 88
GBPAUD -917
DAL -79
DIS 373
EURAUD 22
XOM -490
INTC -303
VZ -252
MMM 340
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.05 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +288.36 USD
Massima perdita consecutiva: -285.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.83 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 30
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.56 × 931
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.86 × 2054
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
67 più
This unique and excellent trading signal took months to refine and now is pure and yours for your benefits.

Recommended broker for trading this signal (forex and stocks): my.roboforex.com/en/?a=gmgc

When creating the trade account plese use code gmgc. So we both share fees discount.

ABOUT THE SIGNAL:

In this signal we work mean reversion strategies for: EURUSD H4, AUDCAD M15, EURCAD M15, AUDUSD H1.

We work stocks in longs trending mode like: TSLA, BA, BAC, NVDA, AAPL, IBM, MSFT, META and LLY


NOTE: Please remember to get in with 1:500 leverage, hedge mode, ECN accounts (low spreads) and minimum 500 usd per account, safest 1000usd.


Disclaimer: Please be advised, past performance does not guarantee future results. By using this singal you agree to risk your own money with no guarantees. Please do your own research and don't risk money you cannot afford to lose. Trading is risky.


Non ci sono recensioni
2025.08.12 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 09:05
No swaps are charged
2025.05.14 09:05
No swaps are charged
2025.04.28 12:44
No swaps are charged on the signal account
2025.03.17 15:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 22:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.18 13:01
No swaps are charged
2024.09.18 13:01
No swaps are charged
2024.08.26 04:05
No swaps are charged on the signal account
2024.08.14 14:17
No swaps are charged
2024.08.14 14:17
No swaps are charged
2024.05.03 12:48
No swaps are charged on the signal account
2024.05.03 12:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.54% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.