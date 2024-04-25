SegnaliSezioni
Ricardo Walter Willi Wenzel

Max

Ricardo Walter Willi Wenzel
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 61%
ICMarketsSC-Live04
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
488
Profit Trade:
382 (78.27%)
Loss Trade:
106 (21.72%)
Best Trade:
33.04 EUR
Worst Trade:
-66.94 EUR
Profitto lordo:
1 607.67 EUR (192 810 pips)
Perdita lorda:
-695.38 EUR (70 018 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (305.97 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
305.97 EUR (49)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
94.03%
Massimo carico di deposito:
14.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
4.89
Long Trade:
284 (58.20%)
Short Trade:
204 (41.80%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1.87 EUR
Profitto medio:
4.21 EUR
Perdita media:
-6.56 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-133.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-133.90 EUR (7)
Crescita mensile:
0.87%
Previsione annuale:
10.58%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
186.63 EUR (13.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.85% (186.63 EUR)
Per equità:
52.10% (918.77 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 131
EURAUD 63
EURUSD 52
EURCAD 47
GBPUSD 38
USDCAD 37
EURGBP 35
USDCHF 23
NZDUSD 16
GBPNZD 9
EURNZD 9
CADCHF 8
CHFJPY 7
AUDCHF 4
EURCHF 3
GBPCAD 3
NZDCHF 2
USTEC 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 159
EURAUD 278
EURUSD 148
EURCAD 56
GBPUSD 34
USDCAD 111
EURGBP -6
USDCHF 124
NZDUSD 10
GBPNZD 36
EURNZD 16
CADCHF 17
CHFJPY 32
AUDCHF 9
EURCHF -2
GBPCAD 11
NZDCHF 5
USTEC 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 16K
EURAUD 42K
EURUSD 14K
EURCAD 7.8K
GBPUSD 3.6K
USDCAD 8K
EURGBP 3.2K
USDCHF 9.1K
NZDUSD 1.1K
GBPNZD 6.3K
EURNZD 2.7K
CADCHF 1.3K
CHFJPY 4.8K
AUDCHF 643
EURCHF -180
GBPCAD 1.9K
NZDCHF 411
USTEC 140
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.04 EUR
Worst Trade: -67 EUR
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +305.97 EUR
Massima perdita consecutiva: -133.90 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.13 × 8
ICMarkets-Live08
0.21 × 14
Exness-Real17
0.27 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.65 × 78
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
RoboForex-Prime
0.82 × 51
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
AxioryAsia-02Live
0.91 × 44
ICMarketsSC-Live33
0.96 × 3262
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 82
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live10
1.19 × 36
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 856
FocusMarkets-Real-4
1.24 × 25
Alpari-ECN1
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.29 × 66
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 28
70 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 17:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 13:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Max
999USD al mese
61%
0
0
USD
2.4K
EUR
74
56%
488
78%
94%
2.31
1.87
EUR
52%
1:200
