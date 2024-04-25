- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
488
Profit Trade:
382 (78.27%)
Loss Trade:
106 (21.72%)
Best Trade:
33.04 EUR
Worst Trade:
-66.94 EUR
Profitto lordo:
1 607.67 EUR (192 810 pips)
Perdita lorda:
-695.38 EUR (70 018 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (305.97 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
305.97 EUR (49)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
94.03%
Massimo carico di deposito:
14.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
4.89
Long Trade:
284 (58.20%)
Short Trade:
204 (41.80%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1.87 EUR
Profitto medio:
4.21 EUR
Perdita media:
-6.56 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-133.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-133.90 EUR (7)
Crescita mensile:
0.87%
Previsione annuale:
10.58%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
186.63 EUR (13.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.85% (186.63 EUR)
Per equità:
52.10% (918.77 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|131
|EURAUD
|63
|EURUSD
|52
|EURCAD
|47
|GBPUSD
|38
|USDCAD
|37
|EURGBP
|35
|USDCHF
|23
|NZDUSD
|16
|GBPNZD
|9
|EURNZD
|9
|CADCHF
|8
|CHFJPY
|7
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|3
|GBPCAD
|3
|NZDCHF
|2
|USTEC
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|159
|EURAUD
|278
|EURUSD
|148
|EURCAD
|56
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|111
|EURGBP
|-6
|USDCHF
|124
|NZDUSD
|10
|GBPNZD
|36
|EURNZD
|16
|CADCHF
|17
|CHFJPY
|32
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|-2
|GBPCAD
|11
|NZDCHF
|5
|USTEC
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|16K
|EURAUD
|42K
|EURUSD
|14K
|EURCAD
|7.8K
|GBPUSD
|3.6K
|USDCAD
|8K
|EURGBP
|3.2K
|USDCHF
|9.1K
|NZDUSD
|1.1K
|GBPNZD
|6.3K
|EURNZD
|2.7K
|CADCHF
|1.3K
|CHFJPY
|4.8K
|AUDCHF
|643
|EURCHF
|-180
|GBPCAD
|1.9K
|NZDCHF
|411
|USTEC
|140
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.04 EUR
Worst Trade: -67 EUR
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +305.97 EUR
Massima perdita consecutiva: -133.90 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live08
|0.21 × 14
|
Exness-Real17
|0.27 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|0.65 × 78
|
Dukascopy-live-1
|0.75 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 92
|
RoboForex-Prime
|0.82 × 51
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.90 × 39
|
AxioryAsia-02Live
|0.91 × 44
|
ICMarketsSC-Live33
|0.96 × 3262
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 82
|
TitanFX-03
|1.18 × 56
|
ICMarketsSC-Live10
|1.19 × 36
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 856
|
FocusMarkets-Real-4
|1.24 × 25
|
Alpari-ECN1
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.29 × 66
|
ICMarketsSC-Live23
|1.39 × 28
