- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 319
Profit Trade:
999 (75.73%)
Loss Trade:
320 (24.26%)
Best Trade:
28 875.70 USD
Worst Trade:
-27 782.00 USD
Profitto lordo:
1 342 251.89 USD (843 390 pips)
Perdita lorda:
-553 482.26 USD (233 825 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (68 498.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68 498.99 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
99.31%
Massimo carico di deposito:
31.73%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
10.15
Long Trade:
562 (42.61%)
Short Trade:
757 (57.39%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
598.01 USD
Profitto medio:
1 343.60 USD
Perdita media:
-1 729.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 915.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56 551.00 USD (5)
Crescita mensile:
2.14%
Previsione annuale:
24.72%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
77 706.00 USD (11.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.28% (77 706.00 USD)
Per equità:
89.51% (229 752.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|496
|DJ.p
|312
|HK.p
|284
|NK.p
|187
|NQ.p
|39
|EURUSDb
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|278K
|DJ.p
|232K
|HK.p
|122K
|NK.p
|89K
|NQ.p
|67K
|EURUSDb
|219
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|228K
|DJ.p
|32K
|HK.p
|18K
|NK.p
|6.7K
|NQ.p
|326K
|EURUSDb
|222
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28 875.70 USD
Worst Trade: -27 782 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +68 498.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 915.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
