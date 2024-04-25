SegnaliSezioni
GJM

Hansen Benedictus Kurli
0 recensioni
Affidabilità
199 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 3 033%
Monex-Server2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 319
Profit Trade:
999 (75.73%)
Loss Trade:
320 (24.26%)
Best Trade:
28 875.70 USD
Worst Trade:
-27 782.00 USD
Profitto lordo:
1 342 251.89 USD (843 390 pips)
Perdita lorda:
-553 482.26 USD (233 825 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (68 498.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68 498.99 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
99.31%
Massimo carico di deposito:
31.73%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
10.15
Long Trade:
562 (42.61%)
Short Trade:
757 (57.39%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
598.01 USD
Profitto medio:
1 343.60 USD
Perdita media:
-1 729.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 915.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56 551.00 USD (5)
Crescita mensile:
2.14%
Previsione annuale:
24.72%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
77 706.00 USD (11.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.28% (77 706.00 USD)
Per equità:
89.51% (229 752.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 496
DJ.p 312
HK.p 284
NK.p 187
NQ.p 39
EURUSDb 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 278K
DJ.p 232K
HK.p 122K
NK.p 89K
NQ.p 67K
EURUSDb 219
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 228K
DJ.p 32K
HK.p 18K
NK.p 6.7K
NQ.p 326K
EURUSDb 222
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28 875.70 USD
Worst Trade: -27 782 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +68 498.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 915.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 00:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 13:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 02:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 18:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 08:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
