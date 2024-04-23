- Crescita
Trade:
12 655
Profit Trade:
9 056 (71.56%)
Loss Trade:
3 599 (28.44%)
Best Trade:
232.83 USD
Worst Trade:
-410.13 USD
Profitto lordo:
34 729.24 USD (846 774 pips)
Perdita lorda:
-32 337.54 USD (679 892 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (80.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.57 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
63.22%
Massimo carico di deposito:
195.43%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
5 858 (46.29%)
Short Trade:
6 797 (53.71%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-8.99 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-570.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-570.16 USD (17)
Crescita mensile:
2.34%
Previsione annuale:
28.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 285.20 USD
Massimale:
1 785.61 USD (150.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.73% (1 785.61 USD)
Per equità:
59.00% (3 090.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3120
|AUDCAD
|1463
|CHFJPY
|1086
|USDCHF
|1046
|EURCHF
|998
|AUDUSD
|851
|USDCAD
|819
|USDJPY
|737
|EURCAD
|632
|GBPUSD
|550
|EURAUD
|492
|AUDNZD
|235
|EURJPY
|189
|NZDCAD
|148
|GBPCAD
|121
|GBPAUD
|46
|XAUUSD
|41
|GBPCHF
|37
|NZDUSD
|20
|EURNZD
|12
|GBPJPY
|12
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|534
|AUDCAD
|1.9K
|CHFJPY
|-356
|USDCHF
|-69
|EURCHF
|136
|AUDUSD
|330
|USDCAD
|-369
|USDJPY
|-65
|EURCAD
|-254
|GBPUSD
|-348
|EURAUD
|-93
|AUDNZD
|604
|EURJPY
|-198
|NZDCAD
|516
|GBPCAD
|8
|GBPAUD
|-32
|XAUUSD
|92
|GBPCHF
|-9
|NZDUSD
|-6
|EURNZD
|3
|GBPJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|15K
|AUDCAD
|80K
|CHFJPY
|-5.2K
|USDCHF
|731
|EURCHF
|13K
|AUDUSD
|10K
|USDCAD
|-711
|USDJPY
|6.2K
|EURCAD
|10K
|GBPUSD
|-4.9K
|EURAUD
|3K
|AUDNZD
|18K
|EURJPY
|-2.8K
|NZDCAD
|28K
|GBPCAD
|2.9K
|GBPAUD
|-5.8K
|XAUUSD
|5.6K
|GBPCHF
|-632
|NZDUSD
|-463
|EURNZD
|294
|GBPJPY
|570
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +232.83 USD
Worst Trade: -410 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +80.72 USD
Massima perdita consecutiva: -570.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 16
|
ICMarkets-Live07
|0.29 × 250
|
ATCBrokers-Live 1
|0.31 × 16
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
CFHMarkets-Live1
|0.49 × 154
|
RoboForex-ECN-2
|0.49 × 152
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.55 × 183
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 12
|
ICMarkets-Live06
|0.60 × 387
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
AxiTrader-US07-Live
|0.69 × 215
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
Pepperstone-Edge02
|0.86 × 22
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 346
|
TickmillUK-Live03
|0.87 × 87
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
155%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
331
99%
12 655
71%
63%
1.07
0.19
USD
USD
59%
1:200