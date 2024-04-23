SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GreenWave Darw
Kristina Sannikova

GreenWave Darw

Kristina Sannikova
0 recensioni
Affidabilità
331 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 155%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 655
Profit Trade:
9 056 (71.56%)
Loss Trade:
3 599 (28.44%)
Best Trade:
232.83 USD
Worst Trade:
-410.13 USD
Profitto lordo:
34 729.24 USD (846 774 pips)
Perdita lorda:
-32 337.54 USD (679 892 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (80.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.57 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
63.22%
Massimo carico di deposito:
195.43%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
5 858 (46.29%)
Short Trade:
6 797 (53.71%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-8.99 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-570.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-570.16 USD (17)
Crescita mensile:
2.34%
Previsione annuale:
28.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 285.20 USD
Massimale:
1 785.61 USD (150.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.73% (1 785.61 USD)
Per equità:
59.00% (3 090.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3120
AUDCAD 1463
CHFJPY 1086
USDCHF 1046
EURCHF 998
AUDUSD 851
USDCAD 819
USDJPY 737
EURCAD 632
GBPUSD 550
EURAUD 492
AUDNZD 235
EURJPY 189
NZDCAD 148
GBPCAD 121
GBPAUD 46
XAUUSD 41
GBPCHF 37
NZDUSD 20
EURNZD 12
GBPJPY 12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 534
AUDCAD 1.9K
CHFJPY -356
USDCHF -69
EURCHF 136
AUDUSD 330
USDCAD -369
USDJPY -65
EURCAD -254
GBPUSD -348
EURAUD -93
AUDNZD 604
EURJPY -198
NZDCAD 516
GBPCAD 8
GBPAUD -32
XAUUSD 92
GBPCHF -9
NZDUSD -6
EURNZD 3
GBPJPY 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 15K
AUDCAD 80K
CHFJPY -5.2K
USDCHF 731
EURCHF 13K
AUDUSD 10K
USDCAD -711
USDJPY 6.2K
EURCAD 10K
GBPUSD -4.9K
EURAUD 3K
AUDNZD 18K
EURJPY -2.8K
NZDCAD 28K
GBPCAD 2.9K
GBPAUD -5.8K
XAUUSD 5.6K
GBPCHF -632
NZDUSD -463
EURNZD 294
GBPJPY 570
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +232.83 USD
Worst Trade: -410 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +80.72 USD
Massima perdita consecutiva: -570.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 16
ICMarkets-Live07
0.29 × 250
ATCBrokers-Live 1
0.31 × 16
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
CFHMarkets-Live1
0.49 × 154
RoboForex-ECN-2
0.49 × 152
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.55 × 183
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 12
ICMarkets-Live06
0.60 × 387
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 215
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
ICMarkets-Live04
0.87 × 346
TickmillUK-Live03
0.87 × 87
196 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.12 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 02:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 00:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 13:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GreenWave Darw
30USD al mese
155%
0
0
USD
7.7K
USD
331
99%
12 655
71%
63%
1.07
0.19
USD
59%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.