Trade:
364
Profit Trade:
267 (73.35%)
Loss Trade:
97 (26.65%)
Best Trade:
2 967.09 USD
Worst Trade:
-7 945.81 USD
Profitto lordo:
48 245.15 USD (749 086 pips)
Perdita lorda:
-24 602.83 USD (129 617 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (6 453.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 469.87 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
238 (65.38%)
Short Trade:
126 (34.62%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
64.95 USD
Profitto medio:
180.69 USD
Perdita media:
-253.64 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 740.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 948.68 USD (2)
Crescita mensile:
0.94%
Previsione annuale:
11.42%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 965.78 USD (44.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.93% (3 219.88 USD)
Per equità:
37.34% (23 684.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
66
|66
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|15
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|14
|EURNZD
|13
|NZDUSD
|13
|CHFJPY
|12
|EURUSD
|11
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|9
|GBPJPY
|8
|US30
|7
|EURAUD
|6
|US100
|6
|AUDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.5K
10K
|10K
|GBPUSD
|1.1K
|USDJPY
|656
|USDCAD
|-1.6K
|AUDUSD
|232
|EURNZD
|502
|NZDUSD
|79
|CHFJPY
|305
|EURUSD
|189
|EURJPY
|969
|AUDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1K
|US30
|6
|EURAUD
|1.1K
|US100
|1
|AUDCAD
|20
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|556K
0
|0
|GBPUSD
|8.2K
|USDJPY
|8.3K
|USDCAD
|-3.6K
|AUDUSD
|116
|EURNZD
|2.9K
|NZDUSD
|-889
|CHFJPY
|3.6K
|EURUSD
|691
|EURJPY
|7.9K
|AUDJPY
|11K
|GBPJPY
|11K
|US30
|5.5K
|EURAUD
|7.2K
|US100
|753
|AUDCAD
|201
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 967.09 USD
Worst Trade: -7 946 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 453.43 USD
Massima perdita consecutiva: -1 740.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 40
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 37
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
