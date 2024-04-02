SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Investor1
Billy Adrian

Investor1

Billy Adrian
0 recensioni
Affidabilità
152 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 94%
FBS-Real-7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
364
Profit Trade:
267 (73.35%)
Loss Trade:
97 (26.65%)
Best Trade:
2 967.09 USD
Worst Trade:
-7 945.81 USD
Profitto lordo:
48 245.15 USD (749 086 pips)
Perdita lorda:
-24 602.83 USD (129 617 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (6 453.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 469.87 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
238 (65.38%)
Short Trade:
126 (34.62%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
64.95 USD
Profitto medio:
180.69 USD
Perdita media:
-253.64 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 740.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 948.68 USD (2)
Crescita mensile:
0.94%
Previsione annuale:
11.42%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 965.78 USD (44.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.93% (3 219.88 USD)
Per equità:
37.34% (23 684.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 139
archived 66
GBPUSD 17
USDJPY 15
USDCAD 15
AUDUSD 14
EURNZD 13
NZDUSD 13
CHFJPY 12
EURUSD 11
EURJPY 10
AUDJPY 9
GBPJPY 8
US30 7
EURAUD 6
US100 6
AUDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.5K
archived 10K
GBPUSD 1.1K
USDJPY 656
USDCAD -1.6K
AUDUSD 232
EURNZD 502
NZDUSD 79
CHFJPY 305
EURUSD 189
EURJPY 969
AUDJPY 1.5K
GBPJPY 1K
US30 6
EURAUD 1.1K
US100 1
AUDCAD 20
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 556K
archived 0
GBPUSD 8.2K
USDJPY 8.3K
USDCAD -3.6K
AUDUSD 116
EURNZD 2.9K
NZDUSD -889
CHFJPY 3.6K
EURUSD 691
EURJPY 7.9K
AUDJPY 11K
GBPJPY 11K
US30 5.5K
EURAUD 7.2K
US100 753
AUDCAD 201
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 967.09 USD
Worst Trade: -7 946 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 453.43 USD
Massima perdita consecutiva: -1 740.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 40
ICMarkets-Live16
0.00 × 37
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
247 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 07:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.15 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.18 12:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 09:02
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Investor1
30USD al mese
94%
0
0
USD
326
USD
152
46%
364
73%
100%
1.96
64.95
USD
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.