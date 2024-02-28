SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tegar Trading
Tegar Satriyo Notohatmodjo

Tegar Trading

Tegar Satriyo Notohatmodjo
0 recensioni
78 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -70%
WeTrade-Live1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
253
Profit Trade:
101 (39.92%)
Loss Trade:
152 (60.08%)
Best Trade:
11.48 USD
Worst Trade:
-7.47 USD
Profitto lordo:
298.26 USD (27 836 pips)
Perdita lorda:
-374.24 USD (33 812 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (27.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.89 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
16.44%
Massimo carico di deposito:
21.52%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
106 (41.90%)
Short Trade:
147 (58.10%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
2.95 USD
Perdita media:
-2.46 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-24.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.98 USD (11)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.98 USD
Massimale:
117.39 USD (83.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.35% (117.26 USD)
Per equità:
22.98% (12.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.s 132
EURUSD.s 92
AUDUSD.s 15
NZDUSD.s 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.s -27
EURUSD.s -19
AUDUSD.s -22
NZDUSD.s -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.s -1.4K
EURUSD.s -1.6K
AUDUSD.s -2.2K
NZDUSD.s -798
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.48 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +27.54 USD
Massima perdita consecutiva: -24.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeTrade-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Tegar trading - test of endurance
Non ci sono recensioni
2025.09.27 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 22:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 20:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 09:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.20 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati