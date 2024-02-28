- Crescita
Trade:
253
Profit Trade:
101 (39.92%)
Loss Trade:
152 (60.08%)
Best Trade:
11.48 USD
Worst Trade:
-7.47 USD
Profitto lordo:
298.26 USD (27 836 pips)
Perdita lorda:
-374.24 USD (33 812 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (27.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.89 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
16.44%
Massimo carico di deposito:
21.52%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
106 (41.90%)
Short Trade:
147 (58.10%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
2.95 USD
Perdita media:
-2.46 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-24.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.98 USD (11)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.98 USD
Massimale:
117.39 USD (83.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.35% (117.26 USD)
Per equità:
22.98% (12.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|132
|EURUSD.s
|92
|AUDUSD.s
|15
|NZDUSD.s
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.s
|-27
|EURUSD.s
|-19
|AUDUSD.s
|-22
|NZDUSD.s
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.s
|-1.4K
|EURUSD.s
|-1.6K
|AUDUSD.s
|-2.2K
|NZDUSD.s
|-798
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +11.48 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +27.54 USD
Massima perdita consecutiva: -24.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeTrade-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tegar trading - test of endurance
