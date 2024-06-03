SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Nexus Portfolio
Thang Chu

Nexus Portfolio

Thang Chu
1 recensione
Affidabilità
86 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 34%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 557
Profit Trade:
4 052 (53.61%)
Loss Trade:
3 505 (46.38%)
Best Trade:
107.68 USD
Worst Trade:
-82.64 USD
Profitto lordo:
38 699.07 USD (3 013 080 pips)
Perdita lorda:
-39 292.33 USD (2 749 283 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (109.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
593.46 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
99.85%
Massimo carico di deposito:
5.42%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
135
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
4 323 (57.21%)
Short Trade:
3 234 (42.79%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
9.55 USD
Perdita media:
-11.21 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-133.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-314.72 USD (9)
Crescita mensile:
-0.87%
Previsione annuale:
-13.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 884.19 USD
Massimale:
3 306.92 USD (122.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.41% (3 306.51 USD)
Per equità:
6.98% (265.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1161
USDJPY 1134
GBPJPY 718
EURJPY 529
USDCAD 410
GBPAUD 396
EURNZD 391
EURCAD 374
EURGBP 351
EURAUD 348
GBPCAD 335
EURUSD 331
GBPNZD 320
GBPCHF 259
XAUJPY 221
AUDNZD 166
CADJPY 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
USDJPY 293
GBPJPY -1K
EURJPY -1.3K
USDCAD 73
GBPAUD 4
EURNZD -131
EURCAD 131
EURGBP -254
EURAUD -606
GBPCAD -315
EURUSD 64
GBPNZD -102
GBPCHF -275
XAUJPY 1.2K
AUDNZD 10
CADJPY -425
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 188K
USDJPY 33K
GBPJPY -18K
EURJPY -27K
USDCAD 8.5K
GBPAUD 12K
EURNZD -13K
EURCAD 20K
EURGBP -14K
EURAUD -51K
GBPCAD -36K
EURUSD 3K
GBPNZD -18K
GBPCHF -13K
XAUJPY 196K
AUDNZD 3.1K
CADJPY -9.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.68 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +109.53 USD
Massima perdita consecutiva: -133.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.50 × 112
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.63 × 8
FPMarkets-Live
0.70 × 144
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7491
ICMarketsEU-MT5-4
0.86 × 7
PacificUnionLLC-Live
0.86 × 44
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 540
CapitalPointTrading-MT5-4
1.28 × 40
ICMarketsAU-Live
1.41 × 159
FusionMarkets-Live
1.43 × 753
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 603
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
112 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Signal for Nexus Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/111663
Valutazione media:
Fazliddin Kosimov
7609
Fazliddin Kosimov 2024.06.03 13:07  (modificato 2024.06.03 13:23) 
 

Disaster. Profits are minor and losses are huge.

2025.04.09 17:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 10:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.12 01:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.11 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.11 15:32
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.11 01:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.09 16:59
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.58% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.08 18:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.08 16:28
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.61% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.05 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.05 16:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.04 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.27 01:15
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.01 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.23 11:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.23 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.23 05:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.22 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.19 22:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nexus Portfolio
99USD al mese
34%
0
0
USD
4.6K
USD
86
99%
7 557
53%
100%
0.98
-0.08
USD
52%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.