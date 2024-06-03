- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 557
Profit Trade:
4 052 (53.61%)
Loss Trade:
3 505 (46.38%)
Best Trade:
107.68 USD
Worst Trade:
-82.64 USD
Profitto lordo:
38 699.07 USD (3 013 080 pips)
Perdita lorda:
-39 292.33 USD (2 749 283 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (109.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
593.46 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
99.85%
Massimo carico di deposito:
5.42%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
135
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
4 323 (57.21%)
Short Trade:
3 234 (42.79%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
9.55 USD
Perdita media:
-11.21 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-133.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-314.72 USD (9)
Crescita mensile:
-0.87%
Previsione annuale:
-13.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 884.19 USD
Massimale:
3 306.92 USD (122.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.41% (3 306.51 USD)
Per equità:
6.98% (265.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1161
|USDJPY
|1134
|GBPJPY
|718
|EURJPY
|529
|USDCAD
|410
|GBPAUD
|396
|EURNZD
|391
|EURCAD
|374
|EURGBP
|351
|EURAUD
|348
|GBPCAD
|335
|EURUSD
|331
|GBPNZD
|320
|GBPCHF
|259
|XAUJPY
|221
|AUDNZD
|166
|CADJPY
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2K
|USDJPY
|293
|GBPJPY
|-1K
|EURJPY
|-1.3K
|USDCAD
|73
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|-131
|EURCAD
|131
|EURGBP
|-254
|EURAUD
|-606
|GBPCAD
|-315
|EURUSD
|64
|GBPNZD
|-102
|GBPCHF
|-275
|XAUJPY
|1.2K
|AUDNZD
|10
|CADJPY
|-425
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|188K
|USDJPY
|33K
|GBPJPY
|-18K
|EURJPY
|-27K
|USDCAD
|8.5K
|GBPAUD
|12K
|EURNZD
|-13K
|EURCAD
|20K
|EURGBP
|-14K
|EURAUD
|-51K
|GBPCAD
|-36K
|EURUSD
|3K
|GBPNZD
|-18K
|GBPCHF
|-13K
|XAUJPY
|196K
|AUDNZD
|3.1K
|CADJPY
|-9.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.68 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +109.53 USD
Massima perdita consecutiva: -133.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.50 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
itexsys-Platform
|0.63 × 8
|
FPMarkets-Live
|0.70 × 144
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7491
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.86 × 7
|
PacificUnionLLC-Live
|0.86 × 44
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 540
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.28 × 40
|
ICMarketsAU-Live
|1.41 × 159
|
FusionMarkets-Live
|1.43 × 753
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 603
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
Signal for Nexus Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/111663
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
34%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
86
99%
7 557
53%
100%
0.98
-0.08
USD
USD
52%
1:500
Disaster. Profits are minor and losses are huge.