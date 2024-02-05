- Crescita
Trade:
15 923
Profit Trade:
14 149 (88.85%)
Loss Trade:
1 774 (11.14%)
Best Trade:
190.11 USD
Worst Trade:
-1 062.06 USD
Profitto lordo:
58 807.06 USD (4 036 689 pips)
Perdita lorda:
-60 106.22 USD (1 253 790 pips)
Vincite massime consecutive:
97 (256.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
467.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
95.80%
Massimo carico di deposito:
141.24%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
240
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
8 344 (52.40%)
Short Trade:
7 579 (47.60%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-33.88 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-396.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 992.41 USD (12)
Crescita mensile:
12.14%
Previsione annuale:
147.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 112.14 USD
Massimale:
9 689.80 USD (275.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.17% (9 114.08 USD)
Per equità:
70.73% (3 885.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2303
|GBPUSD
|2292
|EURUSD
|1978
|USDJPY
|1893
|USDCHF
|1859
|USDCAD
|1827
|AUDUSD
|1686
|GBPUSD.a
|651
|GBPCAD
|455
|GBPCHF
|251
|EURSGD
|237
|EURUSD.a
|200
|USDJPY.a
|139
|GBPCAD.a
|75
|US30.a
|29
|GBPCHF.a
|27
|EURSGD.a
|17
|BTCUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURUSD
|634
|USDJPY
|979
|USDCHF
|-1.3K
|USDCAD
|-438
|AUDUSD
|1.7K
|GBPUSD.a
|-1.2K
|GBPCAD
|-679
|GBPCHF
|-1K
|EURSGD
|-648
|EURUSD.a
|-142
|USDJPY.a
|-230
|GBPCAD.a
|1.1K
|US30.a
|-40
|GBPCHF.a
|248
|EURSGD.a
|128
|BTCUSD
|250
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|90K
|GBPUSD
|43K
|EURUSD
|22K
|USDJPY
|86K
|USDCHF
|13K
|USDCAD
|4.9K
|AUDUSD
|38K
|GBPUSD.a
|-11K
|GBPCAD
|2.8K
|GBPCHF
|-2K
|EURSGD
|-1.8K
|EURUSD.a
|326
|USDJPY.a
|-362
|GBPCAD.a
|4.5K
|US30.a
|-4.0K
|GBPCHF.a
|1.2K
|EURSGD.a
|1K
|BTCUSD
|2.5M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +190.11 USD
Worst Trade: -1 062 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +256.50 USD
Massima perdita consecutiva: -396.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 12
|
DollarsMarkets2-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.29 × 48
|
MonetaMarkets-Live01
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.34 × 71
|
FusionMarkets-Live
|0.44 × 25
|
ICMarketsSC-Live19
|0.55 × 313
|
ICMarketsSC-Live10
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live23
|0.69 × 49
|
ICMarkets-Live03
|0.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 85
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 254
|
ICMarketsSC-Live27
|0.80 × 20
|
ICMarkets-Live16
|0.87 × 55
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|1.02 × 537
|
ICMarketsSC-Live22
|1.14 × 105
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.17 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-62%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
101
99%
15 923
88%
96%
0.97
-0.08
USD
USD
88%
1:500