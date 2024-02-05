SegnaliSezioni
Marcel Keller

Glory 1 ICM

Marcel Keller
0 recensioni
101 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -62%
ICMarkets-Live22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15 923
Profit Trade:
14 149 (88.85%)
Loss Trade:
1 774 (11.14%)
Best Trade:
190.11 USD
Worst Trade:
-1 062.06 USD
Profitto lordo:
58 807.06 USD (4 036 689 pips)
Perdita lorda:
-60 106.22 USD (1 253 790 pips)
Vincite massime consecutive:
97 (256.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
467.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
95.80%
Massimo carico di deposito:
141.24%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
240
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
8 344 (52.40%)
Short Trade:
7 579 (47.60%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-33.88 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-396.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 992.41 USD (12)
Crescita mensile:
12.14%
Previsione annuale:
147.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 112.14 USD
Massimale:
9 689.80 USD (275.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.17% (9 114.08 USD)
Per equità:
70.73% (3 885.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2303
GBPUSD 2292
EURUSD 1978
USDJPY 1893
USDCHF 1859
USDCAD 1827
AUDUSD 1686
GBPUSD.a 651
GBPCAD 455
GBPCHF 251
EURSGD 237
EURUSD.a 200
USDJPY.a 139
GBPCAD.a 75
US30.a 29
GBPCHF.a 27
EURSGD.a 17
BTCUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD -1.6K
EURUSD 634
USDJPY 979
USDCHF -1.3K
USDCAD -438
AUDUSD 1.7K
GBPUSD.a -1.2K
GBPCAD -679
GBPCHF -1K
EURSGD -648
EURUSD.a -142
USDJPY.a -230
GBPCAD.a 1.1K
US30.a -40
GBPCHF.a 248
EURSGD.a 128
BTCUSD 250
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 90K
GBPUSD 43K
EURUSD 22K
USDJPY 86K
USDCHF 13K
USDCAD 4.9K
AUDUSD 38K
GBPUSD.a -11K
GBPCAD 2.8K
GBPCHF -2K
EURSGD -1.8K
EURUSD.a 326
USDJPY.a -362
GBPCAD.a 4.5K
US30.a -4.0K
GBPCHF.a 1.2K
EURSGD.a 1K
BTCUSD 2.5M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +190.11 USD
Worst Trade: -1 062 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +256.50 USD
Massima perdita consecutiva: -396.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 12
DollarsMarkets2-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 6
OctaFX-Real9
0.00 × 1
CapitalComBY-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.29 × 48
MonetaMarkets-Live01
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.34 × 71
FusionMarkets-Live
0.44 × 25
ICMarketsSC-Live19
0.55 × 313
ICMarketsSC-Live10
0.67 × 6
ICMarkets-Live23
0.69 × 49
ICMarkets-Live03
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 85
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 254
ICMarketsSC-Live27
0.80 × 20
ICMarkets-Live16
0.87 × 55
RoboForex-Prime
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
1.02 × 537
ICMarketsSC-Live22
1.14 × 105
VantageFXInternational-Live 6
1.17 × 6
Non ci sono recensioni
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.05.23 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:30 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:30 - 1:500
2024.11.14 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.08 14:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.08 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 01:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.05 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 18:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 06:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 04:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:30 - 1:500
2024.10.16 16:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Glory 1 ICM
30USD al mese
-62%
0
0
USD
11K
USD
101
99%
15 923
88%
96%
0.97
-0.08
USD
88%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.