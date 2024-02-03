SegnaliSezioni
Chen Yan

EX2671

Chen Yan
0 recensioni
150 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 -42%
Exness-Real14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 018
Profit Trade:
800 (39.64%)
Loss Trade:
1 218 (60.36%)
Best Trade:
370.70 USD
Worst Trade:
-56.57 USD
Profitto lordo:
15 907.91 USD (260 346 pips)
Perdita lorda:
-18 416.89 USD (230 271 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (5.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
669.71 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
12.69%
Massimo carico di deposito:
75.44%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
1 561 (77.35%)
Short Trade:
457 (22.65%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.24 USD
Profitto medio:
19.88 USD
Perdita media:
-15.12 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-206.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-529.95 USD (12)
Crescita mensile:
38.92%
Previsione annuale:
475.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 093.71 USD
Massimale:
4 175.55 USD (109.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.16% (4 175.55 USD)
Per equità:
7.83% (47.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1627
EURUSD 184
GBPUSD 31
NZDUSD 29
EURGBP 25
XAUUSD 25
USDCHF 24
USDCAD 21
AUDUSD 17
EURJPY 11
GBPJPY 11
USOIL 7
US30 2
BTCUSD 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -1.7K
EURUSD -348
GBPUSD -102
NZDUSD -41
EURGBP -122
XAUUSD -97
USDCHF -102
USDCAD -102
AUDUSD 113
EURJPY -36
GBPJPY -74
USOIL 89
US30 0
BTCUSD 2
GBPCHF 0
EURNZD -6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 30K
EURUSD 55
GBPUSD -1.2K
NZDUSD 1.6K
EURGBP -67
XAUUSD -26K
USDCHF -1.1K
USDCAD -773
AUDUSD 2.8K
EURJPY -677
GBPJPY -1.9K
USOIL 2K
US30 102
BTCUSD 28K
GBPCHF 7
EURNZD -527
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +370.70 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +5.44 USD
Massima perdita consecutiva: -206.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live07
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
5.60 × 5
Non ci sono recensioni
2025.09.21 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.10 05:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 494 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.20 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 00:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.44% of days out of 451 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
