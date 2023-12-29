- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
8 (25.80%)
Loss Trade:
23 (74.19%)
Best Trade:
600.32 USD
Worst Trade:
-314.10 USD
Profitto lordo:
1 945.65 USD (841 465 pips)
Perdita lorda:
-4 311.88 USD (1 766 838 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (301.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
701.82 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.31
Attività di trading:
94.94%
Massimo carico di deposito:
75.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
12 (38.71%)
Short Trade:
19 (61.29%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-76.33 USD
Profitto medio:
243.21 USD
Perdita media:
-187.47 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 736.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 736.19 USD (10)
Crescita mensile:
-1.89%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 644.79 USD
Massimale:
2 644.79 USD (25.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.07% (2 644.79 USD)
Per equità:
21.95% (954.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|ETHUSD
|10
|XAGUSD
|7
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-440
|ETHUSD
|-540
|XAGUSD
|-1.7K
|XAUUSD
|270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-912K
|ETHUSD
|-63K
|XAGUSD
|-4.1K
|XAUUSD
|54K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +600.32 USD
Worst Trade: -314 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +301.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1 736.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 5
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
Exness-Real
|8.95 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real4
|11.72 × 436
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
Project : DESTINI.FX
-------------------------
# 100% Manual Technical Algorithm
# Trade only "D1" daily time frame. (only 15 mins a day on screen)
# MyFXbook Reference: https://shorturl.at/GKTYZ
# 11 Pairs: 4 Metals, 4 Currencies, 1 Crypto, 1 Index, 1 Energy
# XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, AUDNZD, EURCAD, NZDCAD, GBPCHF, BTCUSD, US500, USOIL
# 6 years of backtesting data
# Average 26% ROI - (Risking 2% per trade)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
-22%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
10
54%
31
25%
95%
0.45
-76.33
USD
USD
23%
1:50