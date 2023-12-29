SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DESTINI FX
Mr Tepparit Yothinnorratham

DESTINI FX

Mr Tepparit Yothinnorratham
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -22%
Exness-Real4
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
8 (25.80%)
Loss Trade:
23 (74.19%)
Best Trade:
600.32 USD
Worst Trade:
-314.10 USD
Profitto lordo:
1 945.65 USD (841 465 pips)
Perdita lorda:
-4 311.88 USD (1 766 838 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (301.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
701.82 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.31
Attività di trading:
94.94%
Massimo carico di deposito:
75.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
12 (38.71%)
Short Trade:
19 (61.29%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-76.33 USD
Profitto medio:
243.21 USD
Perdita media:
-187.47 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 736.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 736.19 USD (10)
Crescita mensile:
-1.89%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 644.79 USD
Massimale:
2 644.79 USD (25.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.07% (2 644.79 USD)
Per equità:
21.95% (954.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 13
ETHUSD 10
XAGUSD 7
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -440
ETHUSD -540
XAGUSD -1.7K
XAUUSD 270
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -912K
ETHUSD -63K
XAGUSD -4.1K
XAUUSD 54K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +600.32 USD
Worst Trade: -314 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +301.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1 736.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
ForexPalm-LiveUS
0.00 × 5
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
Exness-Real
8.95 × 21
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real4
11.72 × 436
Exness-Real29
12.00 × 2
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Project : DESTINI.FX
-------------------------

# 100% Manual Technical Algorithm

# Trade only "D1" daily time frame. (only 15 mins a day on screen) 


# MyFXbook Reference: https://shorturl.at/GKTYZ


# 11 Pairs: 4 Metals, 4 Currencies, 1 Crypto, 1 Index, 1 Energy

# XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, AUDNZD, EURCAD, NZDCAD, GBPCHF, BTCUSD, US500, USOIL


# 6 years of backtesting data

# Average 26% ROI - (Risking 2% per trade)

Non ci sono recensioni
2025.10.02 15:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 02:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DESTINI FX
35USD al mese
-22%
0
0
USD
14K
USD
10
54%
31
25%
95%
0.45
-76.33
USD
23%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.