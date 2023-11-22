SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SrB Trading Stocks USA
Sandro Roger Boschetti

SrB Trading Stocks USA

Sandro Roger Boschetti
0 recensioni
Affidabilità
103 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2023 93%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
300
Profit Trade:
175 (58.33%)
Loss Trade:
125 (41.67%)
Best Trade:
103.02 USD
Worst Trade:
-150.69 USD
Profitto lordo:
1 463.10 USD (1 373 596 pips)
Perdita lorda:
-1 193.37 USD (1 018 887 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (157.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.05 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
87.20%
Massimo carico di deposito:
97.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
258 (86.00%)
Short Trade:
42 (14.00%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
8.36 USD
Perdita media:
-9.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-55.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.37 USD (2)
Crescita mensile:
14.69%
Previsione annuale:
178.25%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.38 USD
Massimale:
297.49 USD (38.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.51% (297.49 USD)
Per equità:
49.45% (279.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 37
TXN.US 27
EURUSD 22
GBPUSD 22
HKInd 17
Jp225 16
AVGO.US 15
Bra50 11
VRTX.US 10
AAPL.US 10
UNH.US 9
MSFT.US 8
V.US 7
LLY.US 6
CL.US 5
AJG.US 5
UsaRus 5
CSCO.US 4
EURJPY 4
AUDUSD 3
ODFL.US 3
CI.US 3
HWM.US 3
KR.US 3
MKTX.US 3
INTU.US 3
USDCAD 3
GOOG.US 2
DUK.US 2
AZO.US 2
PGR.US 2
LOW.US 2
CHRW.US 2
MCK.US 2
Usa500 2
BTCUSD 1
PG.US 1
CCL.US 1
CEG.US 1
EQT.US 1
CRWD.US 1
MS.US 1
EXPE.US 1
T.US 1
COST.US 1
ADI.US 1
NXPI.US 1
DHI.US 1
EBAY.US 1
HSY.US 1
FDS.US 1
AMAT.US 1
DE.US 1
UsaTec 1
UsaInd 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -32
TXN.US 54
EURUSD 15
GBPUSD -29
HKInd 9
Jp225 -47
AVGO.US -9
Bra50 53
VRTX.US 50
AAPL.US -2
UNH.US -39
MSFT.US 86
V.US 19
LLY.US 141
CL.US 13
AJG.US 12
UsaRus 9
CSCO.US -14
EURJPY 26
AUDUSD -4
ODFL.US -5
CI.US 2
HWM.US 6
KR.US 5
MKTX.US 10
INTU.US 9
USDCAD -2
GOOG.US -5
DUK.US -6
AZO.US 6
PGR.US -16
LOW.US 0
CHRW.US 2
MCK.US 6
Usa500 -9
BTCUSD 9
PG.US -4
CCL.US -8
CEG.US -8
EQT.US -8
CRWD.US -8
MS.US -16
EXPE.US -12
T.US -7
COST.US -8
ADI.US 2
NXPI.US 6
DHI.US 3
EBAY.US 22
HSY.US 4
FDS.US -21
AMAT.US 7
DE.US 0
UsaTec 9
UsaInd -4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -185
TXN.US 21K
EURUSD 1K
GBPUSD -1K
HKInd 38K
Jp225 -40K
AVGO.US -107K
Bra50 2.4K
VRTX.US 82K
AAPL.US 12K
UNH.US -43K
MSFT.US 79K
V.US 6.4K
LLY.US 318K
CL.US 1.2K
AJG.US 23K
UsaRus 1.4K
CSCO.US -1.1K
EURJPY 746
AUDUSD 2
ODFL.US -7.8K
CI.US 4.5K
HWM.US 6.5K
KR.US 2.1K
MKTX.US 11K
INTU.US 34K
USDCAD -94
GOOG.US -21K
DUK.US -6.2K
AZO.US 77K
PGR.US -26K
LOW.US 560
CHRW.US 1.4K
MCK.US 24K
Usa500 -1.7K
BTCUSD 9.8K
PG.US -5.1K
CCL.US -2.3K
CEG.US -30K
EQT.US -3.4K
CRWD.US -30K
MS.US -2.7K
EXPE.US -6.7K
T.US -789
COST.US -41K
ADI.US 3K
NXPI.US 7.3K
DHI.US 2.3K
EBAY.US 9.2K
HSY.US 4.2K
FDS.US -48K
AMAT.US 2.4K
DE.US -1.1K
UsaTec 4.5K
UsaInd -8.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +103.02 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +157.05 USD
Massima perdita consecutiva: -55.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
Darwinex-Live
0.20 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
SMCapitalMarkets-Live2
0.50 × 4
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
TickmillUK-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 179
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 8
Ava-Real 1-MT5
1.38 × 8
ActivTradesCorp-Server
1.48 × 39054
GOMarketsMU-Live
2.13 × 32
RoboForex-Pro
2.44 × 75
GBEbrokers-LIVE
2.60 × 5
Eightcap-Live
2.63 × 19
Just2Trade-MT5
2.73 × 15
FxPro-MT5
3.61 × 28
Alpari-MT5
4.28 × 184
9 più
Real account used for speculative operations/investments through CFDs on shares of companies in the S&P500 index. The model used is based on statistics (quantitative trading).


Non ci sono recensioni
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 17:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Share of trading days is too low
2025.03.22 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.22 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.04 16:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.06 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.22 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 00:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SrB Trading Stocks USA
1000USD al mese
93%
0
0
USD
586
USD
103
73%
300
58%
87%
1.22
0.90
USD
49%
1:200
Copia

