- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
300
Profit Trade:
175 (58.33%)
Loss Trade:
125 (41.67%)
Best Trade:
103.02 USD
Worst Trade:
-150.69 USD
Profitto lordo:
1 463.10 USD (1 373 596 pips)
Perdita lorda:
-1 193.37 USD (1 018 887 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (157.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.05 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
87.20%
Massimo carico di deposito:
97.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
258 (86.00%)
Short Trade:
42 (14.00%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
8.36 USD
Perdita media:
-9.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-55.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.37 USD (2)
Crescita mensile:
14.69%
Previsione annuale:
178.25%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.38 USD
Massimale:
297.49 USD (38.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.51% (297.49 USD)
Per equità:
49.45% (279.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|TXN.US
|27
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|22
|HKInd
|17
|Jp225
|16
|AVGO.US
|15
|Bra50
|11
|VRTX.US
|10
|AAPL.US
|10
|UNH.US
|9
|MSFT.US
|8
|V.US
|7
|LLY.US
|6
|CL.US
|5
|AJG.US
|5
|UsaRus
|5
|CSCO.US
|4
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|3
|ODFL.US
|3
|CI.US
|3
|HWM.US
|3
|KR.US
|3
|MKTX.US
|3
|INTU.US
|3
|USDCAD
|3
|GOOG.US
|2
|DUK.US
|2
|AZO.US
|2
|PGR.US
|2
|LOW.US
|2
|CHRW.US
|2
|MCK.US
|2
|Usa500
|2
|BTCUSD
|1
|PG.US
|1
|CCL.US
|1
|CEG.US
|1
|EQT.US
|1
|CRWD.US
|1
|MS.US
|1
|EXPE.US
|1
|T.US
|1
|COST.US
|1
|ADI.US
|1
|NXPI.US
|1
|DHI.US
|1
|EBAY.US
|1
|HSY.US
|1
|FDS.US
|1
|AMAT.US
|1
|DE.US
|1
|UsaTec
|1
|UsaInd
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-32
|TXN.US
|54
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|-29
|HKInd
|9
|Jp225
|-47
|AVGO.US
|-9
|Bra50
|53
|VRTX.US
|50
|AAPL.US
|-2
|UNH.US
|-39
|MSFT.US
|86
|V.US
|19
|LLY.US
|141
|CL.US
|13
|AJG.US
|12
|UsaRus
|9
|CSCO.US
|-14
|EURJPY
|26
|AUDUSD
|-4
|ODFL.US
|-5
|CI.US
|2
|HWM.US
|6
|KR.US
|5
|MKTX.US
|10
|INTU.US
|9
|USDCAD
|-2
|GOOG.US
|-5
|DUK.US
|-6
|AZO.US
|6
|PGR.US
|-16
|LOW.US
|0
|CHRW.US
|2
|MCK.US
|6
|Usa500
|-9
|BTCUSD
|9
|PG.US
|-4
|CCL.US
|-8
|CEG.US
|-8
|EQT.US
|-8
|CRWD.US
|-8
|MS.US
|-16
|EXPE.US
|-12
|T.US
|-7
|COST.US
|-8
|ADI.US
|2
|NXPI.US
|6
|DHI.US
|3
|EBAY.US
|22
|HSY.US
|4
|FDS.US
|-21
|AMAT.US
|7
|DE.US
|0
|UsaTec
|9
|UsaInd
|-4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-185
|TXN.US
|21K
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|-1K
|HKInd
|38K
|Jp225
|-40K
|AVGO.US
|-107K
|Bra50
|2.4K
|VRTX.US
|82K
|AAPL.US
|12K
|UNH.US
|-43K
|MSFT.US
|79K
|V.US
|6.4K
|LLY.US
|318K
|CL.US
|1.2K
|AJG.US
|23K
|UsaRus
|1.4K
|CSCO.US
|-1.1K
|EURJPY
|746
|AUDUSD
|2
|ODFL.US
|-7.8K
|CI.US
|4.5K
|HWM.US
|6.5K
|KR.US
|2.1K
|MKTX.US
|11K
|INTU.US
|34K
|USDCAD
|-94
|GOOG.US
|-21K
|DUK.US
|-6.2K
|AZO.US
|77K
|PGR.US
|-26K
|LOW.US
|560
|CHRW.US
|1.4K
|MCK.US
|24K
|Usa500
|-1.7K
|BTCUSD
|9.8K
|PG.US
|-5.1K
|CCL.US
|-2.3K
|CEG.US
|-30K
|EQT.US
|-3.4K
|CRWD.US
|-30K
|MS.US
|-2.7K
|EXPE.US
|-6.7K
|T.US
|-789
|COST.US
|-41K
|ADI.US
|3K
|NXPI.US
|7.3K
|DHI.US
|2.3K
|EBAY.US
|9.2K
|HSY.US
|4.2K
|FDS.US
|-48K
|AMAT.US
|2.4K
|DE.US
|-1.1K
|UsaTec
|4.5K
|UsaInd
|-8.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +103.02 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +157.05 USD
Massima perdita consecutiva: -55.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
Darwinex-Live
|0.20 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.50 × 4
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
TickmillUK-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 179
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|1.38 × 8
|
ActivTradesCorp-Server
|1.48 × 39054
|
GOMarketsMU-Live
|2.13 × 32
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
GBEbrokers-LIVE
|2.60 × 5
|
Eightcap-Live
|2.63 × 19
|
Just2Trade-MT5
|2.73 × 15
|
FxPro-MT5
|3.61 × 28
|
Alpari-MT5
|4.28 × 184
Real account used for speculative operations/investments through CFDs on shares of companies in the S&P500 index. The model used is based on statistics (quantitative trading).
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
93%
0
0
USD
USD
586
USD
USD
103
73%
300
58%
87%
1.22
0.90
USD
USD
49%
1:200