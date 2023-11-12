- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
571
Profit Trade:
402 (70.40%)
Loss Trade:
169 (29.60%)
Best Trade:
149.56 USD
Worst Trade:
-504.43 USD
Profitto lordo:
2 016.78 USD (57 850 pips)
Perdita lorda:
-2 447.11 USD (69 273 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (24.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.84 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
59.99%
Massimo carico di deposito:
5.56%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
146 (25.57%)
Short Trade:
425 (74.43%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.75 USD
Profitto medio:
5.02 USD
Perdita media:
-14.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 692.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 692.98 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
430.33 USD
Massimale:
1 693.82 USD (64.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.18% (1 693.82 USD)
Per equità:
55.31% (2 015.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|571
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-430
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +149.56 USD
Worst Trade: -504 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +24.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 692.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.53 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.88 × 33
|
Darwinex-Live
|1.96 × 54
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.95 × 22
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.19 × 36
|
ActivTradesCorp-Server
|8.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|11.00 × 1
