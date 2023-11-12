SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / F113 Sustainable development
Guan Xi Liang

F113 Sustainable development

Guan Xi Liang
0 recensioni
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -7%
ForexTimeFXTM-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
571
Profit Trade:
402 (70.40%)
Loss Trade:
169 (29.60%)
Best Trade:
149.56 USD
Worst Trade:
-504.43 USD
Profitto lordo:
2 016.78 USD (57 850 pips)
Perdita lorda:
-2 447.11 USD (69 273 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (24.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.84 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
59.99%
Massimo carico di deposito:
5.56%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
146 (25.57%)
Short Trade:
425 (74.43%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.75 USD
Profitto medio:
5.02 USD
Perdita media:
-14.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 692.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 692.98 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
430.33 USD
Massimale:
1 693.82 USD (64.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.18% (1 693.82 USD)
Per equità:
55.31% (2 015.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 571
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -430
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.56 USD
Worst Trade: -504 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +24.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 692.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.53 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
1.88 × 33
Darwinex-Live
1.96 × 54
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.95 × 22
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.19 × 36
ActivTradesCorp-Server
8.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live02
10.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
11.00 × 1
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.