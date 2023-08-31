- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
578
Profit Trade:
232 (40.13%)
Loss Trade:
346 (59.86%)
Best Trade:
210.60 USD
Worst Trade:
-150.90 USD
Profitto lordo:
4 896.86 USD (131 689 pips)
Perdita lorda:
-4 957.89 USD (123 920 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (155.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
339.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.57%
Massimo carico di deposito:
15.15%
Ultimo trade:
25 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
395 (68.34%)
Short Trade:
183 (31.66%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
21.11 USD
Perdita media:
-14.33 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-210.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-414.72 USD (10)
Crescita mensile:
-18.37%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
152.73 USD
Massimale:
887.99 USD (85.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.11% (472.12 USD)
Per equità:
12.79% (199.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|339
|EURUSDr
|128
|XAUUSDb
|111
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|-176
|EURUSDr
|67
|XAUUSDb
|48
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|1.1K
|EURUSDr
|2.9K
|XAUUSDb
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +210.60 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +155.34 USD
Massima perdita consecutiva: -210.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni