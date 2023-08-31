SegnaliSezioni
Moch Fikriansyah

ScalpXAU

Moch Fikriansyah
0 recensioni
106 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -14%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
578
Profit Trade:
232 (40.13%)
Loss Trade:
346 (59.86%)
Best Trade:
210.60 USD
Worst Trade:
-150.90 USD
Profitto lordo:
4 896.86 USD (131 689 pips)
Perdita lorda:
-4 957.89 USD (123 920 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (155.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
339.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.57%
Massimo carico di deposito:
15.15%
Ultimo trade:
25 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
395 (68.34%)
Short Trade:
183 (31.66%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
21.11 USD
Perdita media:
-14.33 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-210.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-414.72 USD (10)
Crescita mensile:
-18.37%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
152.73 USD
Massimale:
887.99 USD (85.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.11% (472.12 USD)
Per equità:
12.79% (199.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 339
EURUSDr 128
XAUUSDb 111
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr -176
EURUSDr 67
XAUUSDb 48
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 1.1K
EURUSDr 2.9K
XAUUSDb 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +210.60 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +155.34 USD
Massima perdita consecutiva: -210.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 08:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 634 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 08:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 627 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.26 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 05:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 07:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 10:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 10:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.19 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
