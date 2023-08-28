- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8 704
Profit Trade:
5 858 (67.30%)
Loss Trade:
2 846 (32.70%)
Best Trade:
60.93 USD
Worst Trade:
-63.94 USD
Profitto lordo:
20 013.41 USD (1 620 490 pips)
Perdita lorda:
-12 025.66 USD (890 419 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (279.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
476.31 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
92.20%
Massimo carico di deposito:
236.92%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
15.61
Long Trade:
3 000 (34.47%)
Short Trade:
5 704 (65.53%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-268.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-378.35 USD (20)
Crescita mensile:
10.98%
Previsione annuale:
136.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.19 USD
Massimale:
511.57 USD (9.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.07% (466.68 USD)
Per equità:
93.97% (1 468.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1419
|NZDCAD
|1045
|GBPUSD
|920
|EURUSD
|712
|AUDUSD
|698
|AUDNZD
|572
|NZDJPY
|526
|EURCAD
|462
|NZDUSD
|417
|GBPAUD
|380
|USDJPY
|371
|CHFJPY
|329
|XAUUSD
|327
|EURGBP
|253
|GBPCAD
|209
|CADJPY
|63
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|448
|NZDCAD
|661
|GBPUSD
|966
|EURUSD
|1.1K
|AUDUSD
|817
|AUDNZD
|408
|NZDJPY
|146
|EURCAD
|365
|NZDUSD
|305
|GBPAUD
|290
|USDJPY
|381
|CHFJPY
|348
|XAUUSD
|1.1K
|EURGBP
|377
|GBPCAD
|191
|CADJPY
|57
|GBPJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|74K
|NZDCAD
|71K
|GBPUSD
|68K
|EURUSD
|53K
|AUDUSD
|56K
|AUDNZD
|44K
|NZDJPY
|57K
|EURCAD
|66K
|NZDUSD
|23K
|GBPAUD
|37K
|USDJPY
|37K
|CHFJPY
|56K
|XAUUSD
|38K
|EURGBP
|25K
|GBPCAD
|27K
|CADJPY
|8.6K
|GBPJPY
|99
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.93 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +279.94 USD
Massima perdita consecutiva: -268.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.33 × 96
|
AltairInc-Live
|0.50 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.59 × 408
|
ICMarketsSC-Live15
|0.71 × 135
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
FusionMarkets-Live 2
|1.58 × 26
|
PurpleTradingSC-02Demo
|1.58 × 12
|
FPMarkets-Live2
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|2.17 × 6
|
SwitchMarkets-Real
|2.25 × 4
|
Valutrades-Real-HK
|2.27 × 79
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.63 × 32
|
ForexChief-DirectFX
|3.00 × 7
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|3.23 × 26
|
Exness-Real
|3.97 × 37
|
ICMarketsSC-Live09
|4.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|5.27 × 344
|
Tradeview-Live
|5.32 × 28
|
FXPIG-LIVE
|5.45 × 44
|
Coinexx-Demo
|6.75 × 8
|
FBS-Real-4
|7.29 × 21
