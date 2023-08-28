SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DF4X_Now_with_low_risk
Methee Taengngam

DF4X_Now_with_low_risk

Methee Taengngam
0 recensioni
Affidabilità
109 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 4 937%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 704
Profit Trade:
5 858 (67.30%)
Loss Trade:
2 846 (32.70%)
Best Trade:
60.93 USD
Worst Trade:
-63.94 USD
Profitto lordo:
20 013.41 USD (1 620 490 pips)
Perdita lorda:
-12 025.66 USD (890 419 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (279.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
476.31 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
92.20%
Massimo carico di deposito:
236.92%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
15.61
Long Trade:
3 000 (34.47%)
Short Trade:
5 704 (65.53%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-268.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-378.35 USD (20)
Crescita mensile:
10.98%
Previsione annuale:
136.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.19 USD
Massimale:
511.57 USD (9.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.07% (466.68 USD)
Per equità:
93.97% (1 468.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 1419
NZDCAD 1045
GBPUSD 920
EURUSD 712
AUDUSD 698
AUDNZD 572
NZDJPY 526
EURCAD 462
NZDUSD 417
GBPAUD 380
USDJPY 371
CHFJPY 329
XAUUSD 327
EURGBP 253
GBPCAD 209
CADJPY 63
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 448
NZDCAD 661
GBPUSD 966
EURUSD 1.1K
AUDUSD 817
AUDNZD 408
NZDJPY 146
EURCAD 365
NZDUSD 305
GBPAUD 290
USDJPY 381
CHFJPY 348
XAUUSD 1.1K
EURGBP 377
GBPCAD 191
CADJPY 57
GBPJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 74K
NZDCAD 71K
GBPUSD 68K
EURUSD 53K
AUDUSD 56K
AUDNZD 44K
NZDJPY 57K
EURCAD 66K
NZDUSD 23K
GBPAUD 37K
USDJPY 37K
CHFJPY 56K
XAUUSD 38K
EURGBP 25K
GBPCAD 27K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 99
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.93 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +279.94 USD
Massima perdita consecutiva: -268.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
AlgoGlobal-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.33 × 96
AltairInc-Live
0.50 × 8
FusionMarkets-Live
0.59 × 408
ICMarketsSC-Live15
0.71 × 135
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
FusionMarkets-Live 2
1.58 × 26
PurpleTradingSC-02Demo
1.58 × 12
FPMarkets-Live2
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
2.17 × 6
SwitchMarkets-Real
2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
2.27 × 79
TMGM.TradeMax-Demo
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.63 × 32
ForexChief-DirectFX
3.00 × 7
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.23 × 26
Exness-Real
3.97 × 37
ICMarketsSC-Live09
4.33 × 9
ICMarketsSC-Live04
5.27 × 344
Tradeview-Live
5.32 × 28
FXPIG-LIVE
5.45 × 44
Coinexx-Demo
6.75 × 8
FBS-Real-4
7.29 × 21
13 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 21:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati