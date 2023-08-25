- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 612
Profit Trade:
2 921 (80.86%)
Loss Trade:
691 (19.13%)
Best Trade:
1 133.09 USD
Worst Trade:
-362.79 USD
Profitto lordo:
15 060.89 USD (475 919 pips)
Perdita lorda:
-12 859.99 USD (499 690 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (59.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 363.01 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
93.11%
Massimo carico di deposito:
69.14%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
1 462 (40.48%)
Short Trade:
2 150 (59.52%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
5.16 USD
Perdita media:
-18.61 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-1 402.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 402.25 USD (25)
Crescita mensile:
1.93%
Previsione annuale:
26.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 179.59 USD
Massimale:
2 203.53 USD (31.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.37% (2 203.53 USD)
Per equità:
53.58% (2 995.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2611
|EURUSD
|406
|AUDUSD
|336
|EURJPY
|259
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|828
|AUDUSD
|803
|EURJPY
|-722
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-3.3K
|EURUSD
|-4.8K
|AUDUSD
|22K
|EURJPY
|-38K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 133.09 USD
Worst Trade: -363 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +59.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1 402.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "QuantixFS-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXSway-Live
|4.68 × 41
|
AdmiralMarkets-Live2
|4.84 × 74
|
Axi-US07-Live
|7.34 × 470
|
GemTrade-Live2
|8.08 × 204
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|10.48 × 685
