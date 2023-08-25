SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trend King
Ly Duc Duy

Trend King

Ly Duc Duy
0 recensioni
Affidabilità
110 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 37%
QuantixFS-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 612
Profit Trade:
2 921 (80.86%)
Loss Trade:
691 (19.13%)
Best Trade:
1 133.09 USD
Worst Trade:
-362.79 USD
Profitto lordo:
15 060.89 USD (475 919 pips)
Perdita lorda:
-12 859.99 USD (499 690 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (59.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 363.01 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
93.11%
Massimo carico di deposito:
69.14%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
1 462 (40.48%)
Short Trade:
2 150 (59.52%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
5.16 USD
Perdita media:
-18.61 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-1 402.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 402.25 USD (25)
Crescita mensile:
1.93%
Previsione annuale:
26.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 179.59 USD
Massimale:
2 203.53 USD (31.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.37% (2 203.53 USD)
Per equità:
53.58% (2 995.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 2611
EURUSD 406
AUDUSD 336
EURJPY 259
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.3K
EURUSD 828
AUDUSD 803
EURJPY -722
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -3.3K
EURUSD -4.8K
AUDUSD 22K
EURJPY -38K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 133.09 USD
Worst Trade: -363 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +59.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1 402.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "QuantixFS-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
FXSway-Live
4.68 × 41
AdmiralMarkets-Live2
4.84 × 74
Axi-US07-Live
7.34 × 470
GemTrade-Live2
8.08 × 204
OneFinancialMarkets-US11-Live
10.48 × 685
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Free Copy https://www.fxvnpro.com/live-forex-signals/

Free Copy https://www.reviewbrokers.net/live-forex-signals/

VIP Signals : https://t.me/IFXGOLDSignals

Skype:fxvnpro

Telegram : @ifxcopy


Non ci sono recensioni
2024.11.24 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 458 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.22 10:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 07:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 07:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.89% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.25 05:21
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 05:21
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.25 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.24 16:51
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.18% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.24 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.20 13:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.16 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.16 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.12 20:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.11 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.22 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2023.11.14 18:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2023.11.03 14:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.08.31 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.08.29 10:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.29 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend King
30USD al mese
37%
0
0
USD
8.2K
USD
110
100%
3 612
80%
93%
1.17
0.61
USD
54%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.