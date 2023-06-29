SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Balanced Blend 3
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 recensioni
Affidabilità
134 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2023 101%
VantageInternational-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 980
Profit Trade:
5 529 (79.21%)
Loss Trade:
1 451 (20.79%)
Best Trade:
326.91 USD
Worst Trade:
-212.18 USD
Profitto lordo:
11 571.55 USD (441 293 pips)
Perdita lorda:
-7 198.45 USD (258 973 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (37.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
568.71 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
50.42%
Massimo carico di deposito:
10.51%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
7.72
Long Trade:
4 055 (58.09%)
Short Trade:
2 925 (41.91%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
2.09 USD
Perdita media:
-4.96 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-190.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-566.50 USD (4)
Crescita mensile:
3.39%
Previsione annuale:
41.45%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.45 USD
Massimale:
566.50 USD (9.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.17% (566.50 USD)
Per equità:
38.08% (2 985.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 3783
GBPUSD+ 1074
USDCAD+ 683
GBPCAD+ 137
EURJPY+ 127
NAS100.r 125
USDJPY+ 117
EURGBP+ 108
AUDCAD+ 81
AUDNZD+ 80
NZDCAD+ 74
CADCHF+ 58
GBPJPY+ 52
EURCHF+ 52
EURAUD+ 47
AUDJPY+ 45
XAUUSD+ 38
GER40.r 38
GBPAUD+ 37
USDCHF+ 34
NZDUSD+ 33
EURNZD+ 29
AUDCHF+ 26
EURCAD+ 24
AUDUSD+ 20
CHFJPY+ 20
GBPCHF+ 17
DJ30.r 8
NZDSGD+ 6
NZDJPY+ 3
CADJPY+ 2
XAGUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 2.2K
GBPUSD+ 718
USDCAD+ 549
GBPCAD+ 127
EURJPY+ 57
NAS100.r 108
USDJPY+ 124
EURGBP+ 36
AUDCAD+ 101
AUDNZD+ 48
NZDCAD+ 237
CADCHF+ -76
GBPJPY+ 41
EURCHF+ 38
EURAUD+ 17
AUDJPY+ 5
XAUUSD+ -2
GER40.r 4
GBPAUD+ 9
USDCHF+ 19
NZDUSD+ 8
EURNZD+ 16
AUDCHF+ -140
EURCAD+ -28
AUDUSD+ 2
CHFJPY+ -5
GBPCHF+ 9
DJ30.r 2
NZDSGD+ -41
NZDJPY+ 1
CADJPY+ 1
XAGUSD 200
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 49K
GBPUSD+ 19K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 4.8K
EURJPY+ 6.1K
NAS100.r 54K
USDJPY+ 9.5K
EURGBP+ 678
AUDCAD+ 1.8K
AUDNZD+ 5.2K
NZDCAD+ 11K
CADCHF+ -3.8K
GBPJPY+ 5.4K
EURCHF+ 1.1K
EURAUD+ 1.5K
AUDJPY+ 132
XAUUSD+ -1.4K
GER40.r 4.7K
GBPAUD+ -130
USDCHF+ -1.1K
NZDUSD+ -552
EURNZD+ 726
AUDCHF+ -1.3K
EURCAD+ 1.3K
AUDUSD+ -333
CHFJPY+ -464
GBPCHF+ 88
DJ30.r 2.4K
NZDSGD+ -638
NZDJPY+ 110
CADJPY+ 105
XAGUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +326.91 USD
Worst Trade: -212 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +37.48 USD
Massima perdita consecutiva: -190.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This account is composed of several automated strategies.
They are all calibrated to generate consistent long-term returns.
The goal for this account is 30-40% annual gain.

We don't gamble or chase unrealistic big profits on a short-term life expectancy account.
With this account, you do not need to withdraw regularly to protect your investment. We run a robust strategy with proper money management for long-term investors.
The setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.


You are welcome to get in touch if you’d like to join the ride!
  




Non ci sono recensioni
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 02:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.19 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.11 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.13 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.13 10:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.07 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.17 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.10 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.02 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.28 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.31 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.29 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
