- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|3783
|GBPUSD+
|1074
|USDCAD+
|683
|GBPCAD+
|137
|EURJPY+
|127
|NAS100.r
|125
|USDJPY+
|117
|EURGBP+
|108
|AUDCAD+
|81
|AUDNZD+
|80
|NZDCAD+
|74
|CADCHF+
|58
|GBPJPY+
|52
|EURCHF+
|52
|EURAUD+
|47
|AUDJPY+
|45
|XAUUSD+
|38
|GER40.r
|38
|GBPAUD+
|37
|USDCHF+
|34
|NZDUSD+
|33
|EURNZD+
|29
|AUDCHF+
|26
|EURCAD+
|24
|AUDUSD+
|20
|CHFJPY+
|20
|GBPCHF+
|17
|DJ30.r
|8
|NZDSGD+
|6
|NZDJPY+
|3
|CADJPY+
|2
|XAGUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|2.2K
|GBPUSD+
|718
|USDCAD+
|549
|GBPCAD+
|127
|EURJPY+
|57
|NAS100.r
|108
|USDJPY+
|124
|EURGBP+
|36
|AUDCAD+
|101
|AUDNZD+
|48
|NZDCAD+
|237
|CADCHF+
|-76
|GBPJPY+
|41
|EURCHF+
|38
|EURAUD+
|17
|AUDJPY+
|5
|XAUUSD+
|-2
|GER40.r
|4
|GBPAUD+
|9
|USDCHF+
|19
|NZDUSD+
|8
|EURNZD+
|16
|AUDCHF+
|-140
|EURCAD+
|-28
|AUDUSD+
|2
|CHFJPY+
|-5
|GBPCHF+
|9
|DJ30.r
|2
|NZDSGD+
|-41
|NZDJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|XAGUSD
|200
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|49K
|GBPUSD+
|19K
|USDCAD+
|13K
|GBPCAD+
|4.8K
|EURJPY+
|6.1K
|NAS100.r
|54K
|USDJPY+
|9.5K
|EURGBP+
|678
|AUDCAD+
|1.8K
|AUDNZD+
|5.2K
|NZDCAD+
|11K
|CADCHF+
|-3.8K
|GBPJPY+
|5.4K
|EURCHF+
|1.1K
|EURAUD+
|1.5K
|AUDJPY+
|132
|XAUUSD+
|-1.4K
|GER40.r
|4.7K
|GBPAUD+
|-130
|USDCHF+
|-1.1K
|NZDUSD+
|-552
|EURNZD+
|726
|AUDCHF+
|-1.3K
|EURCAD+
|1.3K
|AUDUSD+
|-333
|CHFJPY+
|-464
|GBPCHF+
|88
|DJ30.r
|2.4K
|NZDSGD+
|-638
|NZDJPY+
|110
|CADJPY+
|105
|XAGUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This account is composed of several automated strategies.
They are all calibrated to generate consistent long-term returns.
The goal for this account is 30-40% annual gain.
We don't gamble or chase unrealistic big profits on a short-term life expectancy account.
With this account, you do not need to withdraw regularly to protect your investment. We run a robust strategy with proper money management for long-term investors.
The setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.
You are welcome to get in touch if you’d like to join the ride!
